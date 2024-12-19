«Новые люди» представили план спасения общественного транспорта Ростова

Депутат Законодательного собрания Ростовской области, Председатель Совета Ростовского отделения партии «Новые люди» Борис Вальтер подчеркнул важность системного подхода к решению транспортной проблемы: «Нельзя решать проблему общественного транспорта фрагментарно. Необходимо учитывать все аспекты — от обновления подвижного состава до создания удобной инфраструктуры. Ключевой момент — это субсидирование разницы между экономически обоснованным тарифом и тарифом для населения. Без поддержки транспортных предприятий мы не сможем обеспечить достойную оплату труда водителей, а значит, и качество перевозок. Предложения „Новых людей“ в этом направлении заслуживают внимания и поддержки».