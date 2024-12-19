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Posted 19 декабря, 05:00

Published 19 декабря, 05:00

Modified 19 декабря, 05:00

Updated 19 декабря, 05:00

«Новые люди» представили план спасения общественного транспорта Ростова

«Новые люди» представили план спасения общественного транспорта Ростова

19 декабря 2024, 05:00
Фото: Новые люди.
Партия «Новые люди» провела круглый стол на тему «Проблемы и перспективы развития общественного транспорта в Ростовской области».

Мероприятие прошло при участии депутата Законодательного собрания Ростовской области, члена Общественной палаты Ростовской области, представителей общественности и членов Комитетов регионального отделения партии по экономической политике и транспорту.

Опрос жителей Ростова, Новочеркасска и других городов области выявил ключевые проблемы: сложности с безналичной оплатой проезда (84% опрошенных), большие интервалы между рейсами (68%), несоблюдение расписания (67%). Также горожане жалуются на техническое состояние транспорта и переполненность салонов.

«Мы полностью поддерживаем инициативу врио Губернатора Юрия Слюсаря по модернизации транспортной системы региона. Это действительно одна из самых острых проблем, требующих немедленного решения. „Новые люди“ готовы активно участвовать в её решении и уже подготовили конкретные предложения», — заявил руководитель регионального отделения партии Александр Чухлебов.

Партия предлагает комплексное решение проблемы:

  • Введение льготного кредитования для обновления автопарка
  • Дополнительное финансирование нерентабельных маршрутов
  • Переход на систему брутто-контрактов, при которой оплата проезда будет поступать напрямую в муниципалитет, а перевозчики получат гарантированную оплату за выполненную работу
  • Внедрение системы проездных абонементов для снижения стоимости проезда.

Особое внимание участники круглого стола уделили проблеме остановочных комплексов. В связи с планируемой заменой 400 остановок в Ростове-на-Дону была выдвинута инициатива общественного обсуждения их будущего внешнего вида. Участники отметили, что существующие прозрачные остановки не соответствуют климатическим особенностям южного города и должны быть не только эстетичными, но и функциональными.

Депутат Законодательного собрания Ростовской области, Председатель Совета Ростовского отделения партии «Новые люди» Борис Вальтер подчеркнул важность системного подхода к решению транспортной проблемы: «Нельзя решать проблему общественного транспорта фрагментарно. Необходимо учитывать все аспекты — от обновления подвижного состава до создания удобной инфраструктуры. Ключевой момент — это субсидирование разницы между экономически обоснованным тарифом и тарифом для населения. Без поддержки транспортных предприятий мы не сможем обеспечить достойную оплату труда водителей, а значит, и качество перевозок. Предложения „Новых людей“ в этом направлении заслуживают внимания и поддержки».

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