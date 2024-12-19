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Posted 19 декабря, 06:00

Published 19 декабря, 06:00

Modified 19 декабря, 06:02

Updated 19 декабря, 06:02

НПЗ в Новошахтинске загорелся после ночной атаки беспилотников и ракет

НПЗ в Новошахтинске загорелся после ночной атаки беспилотников и ракет

19 декабря 2024, 06:00
Фото: 72.mchs.gov.ru. НПЗ в Новошахтинске загорелся после ночной атаки беспилотников и ракет
В результате ночной атаки беспилотников и ракет произошло возгорание на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. Об этом в 02.42 мск 19 декабря сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

По его словам, ночью произошла массированная вражеская атака на регион. Тремя десятками беспилотников и тремя ракетами ВСУ пытались атаковать объекты инфраструктуры Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска.

Большая часть воздушных целей была нейтрализована. Однако в результате возгорание возникло на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. С пожаром спасатели справились лишь к утру.

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Кроме того, стало известно об одном пострадавшем под Ростовом. Местный житель был ранен обломком сбитого беспилотника. «Ему оказана необходимая помощь. Информация о других последствиях на земле еще будет уточняться», — написал Слюсарь.

Напомним, что накануне Ростовская область подверглась ракетной атаке со стороны противника.

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