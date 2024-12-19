НПЗ в Новошахтинске загорелся после ночной атаки беспилотников и ракет

Posted 19 декабря, 06:00
Published 19 декабря, 06:00
Modified 19 декабря, 06:02
Updated 19 декабря, 06:02
По его словам, ночью произошла массированная вражеская атака на регион. Тремя десятками беспилотников и тремя ракетами ВСУ пытались атаковать объекты инфраструктуры Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска.
Большая часть воздушных целей была нейтрализована. Однако в результате возгорание возникло на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. С пожаром спасатели справились лишь к утру.
Кроме того, стало известно об одном пострадавшем под Ростовом. Местный житель был ранен обломком сбитого беспилотника. «Ему оказана необходимая помощь. Информация о других последствиях на земле еще будет уточняться», — написал Слюсарь.
Напомним, что накануне Ростовская область подверглась ракетной атаке со стороны противника.