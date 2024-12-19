Один человек пострадал от обломков беспилотника под Ростовом

В ночь на 19 декабря регион был атакован вражескими беспилотниками (их насчитали не менее 30) и тремя ракетами. Противник пытался ударить по объектам инфраструктуры в Таганроге, Батайске, Ростове, Шахт, Каменска-Шахтинского, Миллерово и Новошахтинска.