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Posted 19 декабря, 05:36

Published 19 декабря, 05:36

Modified 19 декабря, 05:39

Updated 19 декабря, 05:39

Один человек пострадал от обломков беспилотника под Ростовом

Один человек пострадал от обломков беспилотника под Ростовом

19 декабря 2024, 05:36
Фото: 1MI. Один человек пострадал от обломков беспилотника под Ростовом
Фрагменты беспилотника ранили жителя Ростовской области во время массированной атаки противника на регион в ночь на 19 декабря, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

В ночь на 19 декабря регион был атакован вражескими беспилотниками (их насчитали не менее 30) и тремя ракетами. Противник пытался ударить по объектам инфраструктуры в Таганроге, Батайске, Ростове, Шахт, Каменска-Шахтинского, Миллерово и Новошахтинска.

«Из-за падения фрагментов беспилотника получил ранения один человек в населенном пункте под Ростовом. Ему оказана необходимая помощь. Информация о других последствиях на земле еще будет уточняться», — написал Слюсарь.

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Он также сообщил, что в результате атаки загорелся Новошахтинский завод нефтепродуктов. К утру спасателям удалось ликвидировать возгорание.

Напомним, что накануне днем враз атаковал регион десятью ракетами. Целью стал Каменск-Шахтинский.

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