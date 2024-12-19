Один человек пострадал от обломков беспилотника под Ростовом

Posted 19 декабря, 05:36
Published 19 декабря, 05:36
Modified 19 декабря, 05:39
Updated 19 декабря, 05:39
В ночь на 19 декабря регион был атакован вражескими беспилотниками (их насчитали не менее 30) и тремя ракетами. Противник пытался ударить по объектам инфраструктуры в Таганроге, Батайске, Ростове, Шахт, Каменска-Шахтинского, Миллерово и Новошахтинска.
«Из-за падения фрагментов беспилотника получил ранения один человек в населенном пункте под Ростовом. Ему оказана необходимая помощь. Информация о других последствиях на земле еще будет уточняться», — написал Слюсарь.
Он также сообщил, что в результате атаки загорелся Новошахтинский завод нефтепродуктов. К утру спасателям удалось ликвидировать возгорание.
Напомним, что накануне днем враз атаковал регион десятью ракетами. Целью стал Каменск-Шахтинский.