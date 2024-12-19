Пожар на нефтезаводе в Новошахтинске после массированной атаки сняли на камеру

Posted 19 декабря, 07:24
Published 19 декабря, 07:24
Modified 19 декабря, 07:26
Updated 19 декабря, 07:26
Как сообщала RostovGazeta, на место направили спасателей на спецтехнике. В МЧС не уточнили, сколько сил и средств понадобилось для ликвидации огня. Судя по кадрам, которые опубликовал telegram-канал BAZA, площадь ЧП превышала сотню квадратных метров.
— После того, как загорелось, прекратились звуки взрывов, — пишут в комментариях подписчики, проживающие поблизости.
Полностью потушить пламя удалось только к 07.00 мск.
Ранее стало известно, что в результате атаки дронов ранило одного человека под Ростовом. Ему уже оказали необходимую медпомощь.