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Posted 19 декабря, 07:24

Published 19 декабря, 07:24

Modified 19 декабря, 07:26

Updated 19 декабря, 07:26

Пожар на нефтезаводе в Новошахтинске сняли на камеру

Пожар на нефтезаводе в Новошахтинске после массированной атаки сняли на камеру

19 декабря 2024, 07:24
Фото: mchs.gov.ru. видео bazabazon/ostorozhno_novosti/Ростов Главный. Пожар на нефтезаводе в Новошахтинске сняли на камеру
В соцсетях появились кадры пожара на заводе в Новошахтинске после атаки беспилотников. В ночь на 19 декабря в регионе сбили почти четыре десятка дронов и три ракеты, однако в результате загорелся НЗНП.

Как сообщала RostovGazeta, на место направили спасателей на спецтехнике. В МЧС не уточнили, сколько сил и средств понадобилось для ликвидации огня. Судя по кадрам, которые опубликовал telegram-канал BAZA, площадь ЧП превышала сотню квадратных метров.

— После того, как загорелось, прекратились звуки взрывов, — пишут в комментариях подписчики, проживающие поблизости.
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Полностью потушить пламя удалось только к 07.00 мск.

Ранее стало известно, что в результате атаки дронов ранило одного человека под Ростовом. Ему уже оказали необходимую медпомощь.

Видео: mchs.gov.ru. видео bazabazon/ostorozhno_novosti/Ростов Главный. Пожар на нефтезаводе в Новошахтинске сняли на камеру
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