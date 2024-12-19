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Posted 19 декабря, 12:12

Published 19 декабря, 12:12

Modified 19 декабря, 12:16

Updated 19 декабря, 12:16

Преподаватели новых территорий осваивают управление и проектирование БПЛА в ДГТУ

Преподаватели новых территорий осваивают управление и проектирование БПЛА в ДГТУ

19 декабря 2024, 12:12
Фото: ДГТУ.
В Донском государственном техническом университете начался очный этап профессионального обучения сотрудников и преподавателей вузов новых территорий основам обслуживания и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов.

Слушателями образовательного интенсива стали 32 работника образовательных организаций высшего образования ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Авторы курса подчеркивают, что данный интенсив стал первым практическим очным мероприятием в рамках комплекса мероприятий, нацеленных на развитие профессиональных компетенций сотрудников образовательных организаций высшего образования в сфере устройства, проектирования, обслуживания и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Завершение запланировано на 25 декабря.

Фото: ДГТУ
— Задача трёхдневного образовательного интенсива заключается в том, чтобы закрепить полученные ранее знания и навыки в вопросах устройства, проектирования, обслуживания и эксплуатации БПЛА на практике, — пояснила начальник управления дополнительного образования Людмила Алексеенко. — С начала декабря мы уже провели два дистанционных курса по этой теме, и теперь наши коллеги из новых территорий под руководством сотрудников опорного университета отрабатывают технику пилотирования дронов любительского и промышленного уровня на опытных образцах и симуляторах, а также знакомятся с особенностями устройства и настройки оборудования. Эти компетенции впоследствии помогут профильным преподавателям проводить учебные занятия на высоком профессиональном уровне на базе создаваемых Минобрнауки лабораторий.


Всего слушателями курсов стали 32 человека из 9 вузов новых регионов: в том числе из ДНР 18 человек, из ЛНР 8 человек, из Запорожской области 4 человека, из Херсонской области 2 человека.

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