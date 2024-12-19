Президент России сообщил об инфляции к концу 2024 года в России

Posted 19 декабря, 12:06
Published 19 декабря, 12:06
Modified 19 декабря, 12:08
Updated 19 декабря, 12:08
По информации главы ЦБ Эльвиры Набиулинной, этот показатель за год достиг 9,3%. Однако зарплаты выросли еще больше. В среднем их рост составил 9%.
— Заработные платы выросли на 9% в реальном выражении, именно в реальном — за минусом инфляции. В целом эта ситуация стабильная и надежная, — сообщил Владимир Путин.
В следующем, 2025 году, правительство и Банк России планируют снизить рост инфляции на 2-2,5%. Это позволит сохранить макроэкономические показатели России, что положительно повлияет и на внутреннюю экономику.
Ранее Владимир Путин прокомментировал рост цен на сливочное масло. Президент объяснил, из-за чего подорожал этот продукт. Напомним, в Ростовской области за месяц его стоимость подскочила больше, чем на 30%.