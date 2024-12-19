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Posted 19 декабря, 12:06

Published 19 декабря, 12:06

Modified 19 декабря, 12:08

Updated 19 декабря, 12:08

Президент России рассказал, насколько увеличилась инфляция к концу 2024 года

Президент России сообщил об инфляции к концу 2024 года в России

19 декабря 2024, 12:06
Фото: 1MI. Президент России рассказал, насколько увеличилась инфляция к концу 2024 года

Владимир Путин заявил о росте инфляции до 9,3%

В Ростовской области, как и по всей России, растет инфляция. В ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным» президент рассказал, насколько она увеличилась в стране.

По информации главы ЦБ Эльвиры Набиулинной, этот показатель за год достиг 9,3%. Однако зарплаты выросли еще больше. В среднем их рост составил 9%.

— Заработные платы выросли на 9% в реальном выражении, именно в реальном — за минусом инфляции. В целом эта ситуация стабильная и надежная, — сообщил Владимир Путин.
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В следующем, 2025 году, правительство и Банк России планируют снизить рост инфляции на 2-2,5%. Это позволит сохранить макроэкономические показатели России, что положительно повлияет и на внутреннюю экономику.

Ранее Владимир Путин прокомментировал рост цен на сливочное масло. Президент объяснил, из-за чего подорожал этот продукт. Напомним, в Ростовской области за месяц его стоимость подскочила больше, чем на 30%.

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#Евгения Волкова#Экономика#Ростов-на-Дону#Инфляция#Прямая линия
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