Противник ударил по Ростовской области тридцатью беспилотниками и тремя ракетами

Первые сообщения о сбитых ракетах стали поступать накануне, 18 декабря, около 16.30 в районе Новошахтинска были сбиты 10 ракет. К вечеру Минобороны РФ проинформировало о двух сбитых беспилотниках в период с 19.10 до 19.30.