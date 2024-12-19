Противник ударил по Ростовской области тридцатью беспилотниками и тремя ракетами

Posted 19 декабря, 05:21
Published 19 декабря, 05:21
Modified 19 декабря, 05:23
Updated 19 декабря, 05:23
Первые сообщения о сбитых ракетах стали поступать накануне, 18 декабря, около 16.30 в районе Новошахтинска были сбиты 10 ракет. К вечеру Минобороны РФ проинформировало о двух сбитых беспилотниках в период с 19.10 до 19.30.
После 22.00 жители ряда городов Ростовской области стали сообщать о вспышках в небе и грохоте систем ПВО. После полуночи глава региона подтвердил — были сбиты беспилотники, шесть — над Таганрогом, один — над Батайском.
В 02.42 Юрий Слюсарь дополнил информацию, написав, что в Новошахтинске горит завод нефтепродуктов: «Аварийно-спасательные подразделения выехали на место. Информация о пострадавших уточняется».
А утром стало известно, что регион подвергся массированной атаке, противник использовал больше 30 БПЛА и три ракеты. Его целью были объекты в Таганроге, Батайске, Ростове, Шахтах, Каменске-Шахтинском, Миллерово и в Новошахтинске.
До утра нефтезавод был потушен.
«К сожалению, из-за падения фрагментов беспилотника получил ранения один человек в населенном пункте под Ростовом. Ему оказана необходимая помощь. Информация о других последствиях на земле еще будет уточняться», — пояснил Слюсарь.