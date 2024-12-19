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Posted 19 декабря, 10:38

Published 19 декабря, 10:38

Modified 19 декабря, 10:40

Updated 19 декабря, 10:40

Путин: кольцевую дорогу планируют построить вокруг Азовского моря

Путин: кольцевую дорогу планируют построить вокруг Азовского моря

19 декабря 2024, 10:38
Фото: Wikipemia.org. Путин: кольцевую дорогу планируют построить вокруг Азовского моря
Президент России Владимир Путин рассказал, что на юге страны началось строительство четырехполосной кольцевой дороги вокруг всего Азовского моря. Об этом стало известно из эфира телепрограммы «Итоги года с Владимиром Путиным — 2024».

Путин отметил, что уже разработана огромная программа по восстановлению и развитию присоединенных территорий, которая рассчитана вплоть до 2030 года. Кроме того, на сегодняшний день проект уже постепенно реализуется по целому ряду направлений, в том числе и реконструкции дорожной сети.

Глава государства рассказал, что в течение трех лет проезжие части присоединенных территорий планируют довести до нормативного российского состояния. Так, уже положено начало строительства четырехполосной кольцевой дороги вокруг Азовского моря. Это будет такая же трасса, как «Таврида» в Крыму, со всеми ее преимуществами.

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Добавим, что уже одна часть дороги сделана. Это 40-километровый отрезок от Таганрога до Мариуполя.

Ранее на строительство объездной дороги Новочеркасска выделили семь миллиардов рублей.

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#Валерия Кострова#Общество#Россия#Ростовская область#Дорога#Дорожные работы#Транспорт#Азовское море#Строительство дорог#Автомобили#Владимир Путин#Трасса
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