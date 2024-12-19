Путин: кольцевую дорогу планируют построить вокруг Азовского моря

Путин отметил, что уже разработана огромная программа по восстановлению и развитию присоединенных территорий, которая рассчитана вплоть до 2030 года. Кроме того, на сегодняшний день проект уже постепенно реализуется по целому ряду направлений, в том числе и реконструкции дорожной сети.