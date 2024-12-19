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Posted 19 декабря, 11:59

Published 19 декабря, 11:59

Modified 19 декабря, 12:01

Updated 19 декабря, 12:01

Президент Владимир Путин забыл название Таганрога

Путин напомнил, что Таганрог мог быть столицей России

19 декабря 2024, 11:59
Фото: Alexander Roumega/cc by sa 4.0/wikimedia.org. Президент Владимир Путин забыл название Таганрога
Владимир Путин напомнил что Петр I хотел сделать столицей России город Таганрог. Глава государства привел историческую справку после ответа на один из вопросов во время прямой линии «Итоги года с Владимиром Путиным».

В ходе прямой линии 19 декабря президенту России задали вопрос из города Красноярска. Журналист интересовался, планируется ли продолжать работу по переводу крупных предприятий в географическую столицу страны.

Ответив, глава государства вспомнил любопытный факт о столицах.

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— А Петр I собирался сделать на Юге. Выбирал между Петербургом и южным городом, — рассказал Владимир Путин и добавил после небольшой паузы: — Таганрогом.

Ранее RostovGazeta рассказала, что сказал Владимир Путин насчет роста цен на сливочное масла.

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