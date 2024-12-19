Путин напомнил, что Таганрог мог быть столицей России

Posted 19 декабря, 11:59
Published 19 декабря, 11:59
Modified 19 декабря, 12:01
Updated 19 декабря, 12:01
В ходе прямой линии 19 декабря президенту России задали вопрос из города Красноярска. Журналист интересовался, планируется ли продолжать работу по переводу крупных предприятий в географическую столицу страны.
Ответив, глава государства вспомнил любопытный факт о столицах.
— А Петр I собирался сделать на Юге. Выбирал между Петербургом и южным городом, — рассказал Владимир Путин и добавил после небольшой паузы: — Таганрогом.
Ранее RostovGazeta рассказала, что сказал Владимир Путин насчет роста цен на сливочное масла.