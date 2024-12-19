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Posted 19 декабря, 10:03

Published 19 декабря, 10:03

Modified 19 декабря, 12:10

Updated 19 декабря, 12:10

Путин прокомментировал рост цен на сливочное масло в Ростовской области

Путин оказался в курсе цен на сливочное масло. Что с ними в Ростовской области?

19 декабря 2024, 10:03
Фото: Pxhere. Путин прокомментировал рост цен на сливочное масло в Ростовской области

Путин прокомментировал рост цен на сливочное масло в Ростовской области

Президент России Владимир Путин осведомлен о росте цен на некоторые продукты питания, в том числе и на сливочное масло в Ростовской области. Об этом он рассказал в эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным — 2024».

Среди обращений населения России одним из самых популярных вопросов стало увеличение стоимости продовольственных товаров и автомобильного бензина. Путин отметил, что ему известна ситуация с ростом цен на сливочное масло в стране, в том числе и Ростовской области.

По словам главы государства, стоимость сливочного масла выросла как минимум из-за двух факторов: увеличение потребления и нехватка молока. Несмотря на то, что объемы производства молока каждый год растут, также и растет его потребление. Из-за чего сырья остается недостаточно для производства масла. К тому же за последнее время население стало чаще употреблять и само масло. В связи с этим стоимость молочного продукта увеличилась в среднем на 33-34% за год.

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«У нас каждый год увеличивается производство молока, но увеличивается и потребление молока. Не хватает его, чтобы производить масло. Рост цен на масло, я знаю, там 33-34%. В некоторых регионах может и больше. Здесь просто нужно работать в отраслевом смысле», — сказал Путин.

Ранее RostovGazeta рассказала, что за год стоимость сливочного масла в Ростовской области выросла на 35,1%.

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