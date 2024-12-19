Путин оказался в курсе цен на сливочное масло. Что с ними в Ростовской области?

Posted 19 декабря, 10:03
Published 19 декабря, 10:03
Modified 19 декабря, 12:10
Updated 19 декабря, 12:10
Среди обращений населения России одним из самых популярных вопросов стало увеличение стоимости продовольственных товаров и автомобильного бензина. Путин отметил, что ему известна ситуация с ростом цен на сливочное масло в стране, в том числе и Ростовской области.
По словам главы государства, стоимость сливочного масла выросла как минимум из-за двух факторов: увеличение потребления и нехватка молока. Несмотря на то, что объемы производства молока каждый год растут, также и растет его потребление. Из-за чего сырья остается недостаточно для производства масла. К тому же за последнее время население стало чаще употреблять и само масло. В связи с этим стоимость молочного продукта увеличилась в среднем на 33-34% за год.
«У нас каждый год увеличивается производство молока, но увеличивается и потребление молока. Не хватает его, чтобы производить масло. Рост цен на масло, я знаю, там 33-34%. В некоторых регионах может и больше. Здесь просто нужно работать в отраслевом смысле», — сказал Путин.
Ранее RostovGazeta рассказала, что за год стоимость сливочного масла в Ростовской области выросла на 35,1%.