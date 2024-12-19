Путин оказался в курсе цен на сливочное масло. Что с ними в Ростовской области?

По словам главы государства, стоимость сливочного масла выросла как минимум из-за двух факторов: увеличение потребления и нехватка молока. Несмотря на то, что объемы производства молока каждый год растут, также и растет его потребление. Из-за чего сырья остается недостаточно для производства масла. К тому же за последнее время население стало чаще употреблять и само масло. В связи с этим стоимость молочного продукта увеличилась в среднем на 33-34% за год.