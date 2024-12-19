Ракеты Storm Shadow впервые использовали для ударов по Ростовской области

Posted 19 декабря, 17:18
Published 19 декабря, 17:18
Modified 19 декабря, 17:52
Updated 19 декабря, 17:52
Как сообщалось ранее, 18 декабря регион подвергся ракетному обстрелу. Из десяти вражеских ракет удалось сбить девять. Одна из них была отклонена от цели. Это — ракета британского производства Storm Shadow. Она повредила техническое здание на территории комбината.
Напомним, что в ноябре 2024 года в западных СМИ появилась информация о том, что власти Франции и Великобритании разрешили Украине бить по России дальнобойными крылатыми ракетами.
Storm Shadow — малозаметная ракета большой дальности. Она может преодолеть расстояние более двухсот километров. В ракету встроены системы GPS и коррекции направления. Она также может обходить систему ПВО.
Вражеские снаряды были сбиты в ходе противоракетного боя боевыми расчетами зенитных ракетных комплексов С-400, «Бук-М3» и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь».
Ранее появились жалобы жителей Каменска на неработающие системы оповещения и закрытые убежища во время атаки.