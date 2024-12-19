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Posted 19 декабря, 17:18

Published 19 декабря, 17:18

Modified 19 декабря, 17:52

Updated 19 декабря, 17:52

Ракеты Storm Shadow впервые использовали для ударов по Ростовской области

Ракеты Storm Shadow впервые использовали для ударов по Ростовской области

19 декабря 2024, 17:18
Фото: Wikimedia.org. Ракеты Storm Shadow впервые использовали для ударов по Ростовской области
В Министерстве обороны России дали комментарии по поводу ракетной атаки на комбинат «Каменский» в Ростовской области. По информации ведомства, противник применил шесть ракет ATACMS американского производства и четыре британские — Storm Shadow.

Как сообщалось ранее, 18 декабря регион подвергся ракетному обстрелу. Из десяти вражеских ракет удалось сбить девять. Одна из них была отклонена от цели. Это — ракета британского производства Storm Shadow. Она повредила техническое здание на территории комбината.

Напомним, что в ноябре 2024 года в западных СМИ появилась информация о том, что власти Франции и Великобритании разрешили Украине бить по России дальнобойными крылатыми ракетами.

Storm Shadow — малозаметная ракета большой дальности. Она может преодолеть расстояние более двухсот километров. В ракету встроены системы GPS и коррекции направления. Она также может обходить систему ПВО.

Минобороны сообщило об ответе на атаку в Каменске ракетами ATACMS и Storm Shadow
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Вражеские снаряды были сбиты в ходе противоракетного боя боевыми расчетами зенитных ракетных комплексов С-400, «Бук-М3» и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь».

Ранее появились жалобы жителей Каменска на неработающие системы оповещения и закрытые убежища во время атаки.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Каменск-Шахтинский#ПВО#Украина#Каменск#Министерство обороны#Ракетная атака
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