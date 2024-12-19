Ростовская область пережила атаку БПЛА и ракет, а людей пугают новыми тарифами ЖКХ

Posted 19 декабря, 17:06
Published 19 декабря, 17:06
Modified 19 декабря, 17:08
Updated 19 декабря, 17:08
В ночь на 19 декабря противник устроил массированную комбинированную атаку на Ростовскую область. Массово сообщать о работе ПВО, характерном грохоте и вспышках в небе люди стали после 19 часов 18 декабря. К ночи атака усилилась.
Врио губернатора Юрий Слюсарь рассказал, что целью Украины стала объекты инфраструктуры Таганрога, Батайска, Ростова и других городов области. Всего за ночь враз ударил по мирному региону 36-ю беспилотными летательными аппаратами и тремя ракетами. Какими именно, в Минобороны РФ не уточнили.
В результате атаки произошел пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов, который потушили к утру.
Кроме того, выяснилось, что под Ростовом пострадал мирный житель, который получил ранения от обломка беспилотника. Ему помогли врачи.
19 декабря прошла прямая линия с Владимиром Путиным, где он отвечал на важные вопросы 2024 года. В итоге были выделены пять основных тем, которые волнуют жителей Ростовской области.
На пятом месте оказались вопросы о соцподдержке военнослужащих, на четвертом — сфера медицины, на третьем — социальные проблемы и экономика.
На второй строчке расположились инфраструктура и ЖКУ. А на первом месте находятся вопросы, которые связаны с недвижимостью и ЖКХ.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал распоряжение о повышении тарифов ЖКУ. Цены поднимутся с 1 июля 2025 года почти на 12% в среднем по региону.
Больше всего стоимость вырастет для жителей Новочеркасска (11,9%), а меньше всего — для Зверево (11,1%). Ростовчане начнут платить больше на 11,6%.
При этом в некоторых населенных пунктах области цены вырастут даже больше, чем в городах. Так, в Елизаветинском, Обильненском, Грушевском и других стоимость подскочит на 12% и на 12,3%.