РЗС попросил президента РФ проверить меры по ограничению импорта зарубежных семян

В РЗС также рассказали «Ридусу», что Россия сегодня нуждается в резерве высокопродуктивных семян. При этом Минсельхоз в следующем году планирует уменьшить квоты на ввоз семян некоторых культур, объясняя это неполным использованием квот в текущем году. В организации считают, что квоты не были использованы полностью потому, что Минсельхоз распределил большую часть (70%) разрешенных к ввозу семян между компаниями, которые никогда на данном рынке не работали. В итоге добросовестные аграрии получили от них лишь 20% семян. В результате на рынок не попало около 50% от разрешенного объема.