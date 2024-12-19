РЗС попросил президента РФ проверить меры по ограничению импорта зарубежных семян

Posted 19 декабря, 15:07
Published 19 декабря, 15:07
Modified 19 декабря, 15:09
Updated 19 декабря, 15:09
Агентство «Ридус» сообщает, что Российский зерновой союз (РЗС) обратился к главе государства Владимиру Путину с просьбой дать поручение проанализировать эффективность работы мер по ограничению ввоза в страну иностранных семян. Отмечается, что российской аграрной промышленности на данный момент зарубежные семена критически необходимы.
В послании сообщается, что в отчетах фигурирует лишь увеличение объемов производства семян, а не их качество или уровень востребованности. Низкий спрос в РЗС объясняют недостаточным маркетингом отечественной продукции и менталитетом российских аграриев. Они, как утверждается в документе, «подсели» на иностранные семена и технологии, которые используются при их производстве.
РЗС отмечает, что уменьшение доли востребованных на рынке семян негативно сказалось на урожайности и ценах на продукты питания. Эксперты пояснили, что потери урожая могли быть существенно ниже, так как зарубежные семена устойчивы к тяжелым погодным условиям. Также сообщается, что доля плохих и невзошедших посевов озимых культур сейчас составляет 38% и лишь 31% находится в хорошем состоянии. Этот показатель является минимальным за последние 23 года.
В РЗС также рассказали «Ридусу», что Россия сегодня нуждается в резерве высокопродуктивных семян. При этом Минсельхоз в следующем году планирует уменьшить квоты на ввоз семян некоторых культур, объясняя это неполным использованием квот в текущем году. В организации считают, что квоты не были использованы полностью потому, что Минсельхоз распределил большую часть (70%) разрешенных к ввозу семян между компаниями, которые никогда на данном рынке не работали. В итоге добросовестные аграрии получили от них лишь 20% семян. В результате на рынок не попало около 50% от разрешенного объема.