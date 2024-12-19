Слюсарь сообщил о сбитых в Таганроге и Батайске беспилотниках

Posted 18 декабря, 22:15
Published 18 декабря, 22:15
Modified 18 декабря, 22:17
Updated 18 декабря, 22:17
По его словам, силы и средства противовоздушной обороны отражают атаку ударных беспилотников на территории региона.
Он уточнил, что около полуночи военные уничтожили семь БПЛА, из них шесть сбили в Таганроге, один — в Батайске. При этом о сбитых беспилотниках в Батайске власти сообщают впервые с момента начала СВО.
«По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Работа продолжается», — написал Слюсарь.
Несколькими часами ранее Минобороны сообщило о двух сбитых беспилотниках. Вечерняя атака на Ростовскую область велась с 19.10 до 19.30 мск 18 декабря. А днем в окрестностях Каменска-Шахтинского сбили 10 ракет. Жители города и района показали на видео найденные обломки.