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Posted 18 декабря, 22:15

Published 18 декабря, 22:15

Modified 18 декабря, 22:17

Updated 18 декабря, 22:17

Слюсарь сообщил о сбитых в Таганроге и Батайске беспилотниках

Слюсарь сообщил о сбитых в Таганроге и Батайске беспилотниках

18 декабря 2024, 22:15
Фото: Миноброны РФ. Слюсарь сообщил о сбитых в Таганроге и Батайске беспилотниках
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об атаке беспилотников в ночь на 19 декабря.

По его словам, силы и средства противовоздушной обороны отражают атаку ударных беспилотников на территории региона.

Он уточнил, что около полуночи военные уничтожили семь БПЛА, из них шесть сбили в Таганроге, один — в Батайске. При этом о сбитых беспилотниках в Батайске власти сообщают впервые с момента начала СВО.

Два беспилотника сбили в Ростовской области военные после ракетной атаки
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«По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Работа продолжается», — написал Слюсарь.

Несколькими часами ранее Минобороны сообщило о двух сбитых беспилотниках. Вечерняя атака на Ростовскую область велась с 19.10 до 19.30 мск 18 декабря. А днем в окрестностях Каменска-Шахтинского сбили 10 ракет. Жители города и района показали на видео найденные обломки.

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