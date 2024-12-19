Спрос на внутренние системы безопасности на Дону вырос в два раза за 2024 год

Posted 19 декабря, 15:00
Published 19 декабря, 15:00
Modified 19 декабря, 15:00
Updated 19 декабря, 15:00
Эксперты говорят, что спрос на камеры имел сезонный характер. Чаще всего ими интересовались весной и летом. Интерес жителей области, за указанный период этого года, продемонстрировал увеличение на 43%.
По словам директора МТС в Ростовской области Игоря Марьясова, рост спроса в весенне-летний период обусловлен желанием ростовчан обезопасить свое жилье в сезон летних отпусков. Также по его мнению, жители региона устанавливают подобное оборудование, чтобы наблюдать за пожилыми людьми и животными.
Добавим, что исследование проводилось посредством подсчета объемов продаж камер видеонаблюдения.