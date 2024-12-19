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Posted 19 декабря, 15:36

Published 19 декабря, 15:36

Modified 19 декабря, 16:49

Updated 19 декабря, 16:49

При ракетной атаке 18 декабря ВСУ нанесла удар по комбинату в Каменске

Стало известно, что было целью ракетной атаки на Каменск-Шахтинский 18 декабря

19 декабря 2024, 15:36
Фото: mil.ru. При ракетной атаке 18 декабря ВСУ нанесла удар по комбинату в Каменске

При ракетной атаке 18 декабря ВСУ нанесла удар по комбинату «Каменский»

Появилась информация о том, куда целились ВСУ, запуская ракеты по Каменску-Шахтинскому в Ростовской области. Подробную информацию об ударе сообщили в Минобороны РФ на следующий день после происшествия, 19 декабря.

В ведомстве уточнили, что для атаки задействовали шесть американских ракет ATACMS и четыре британских Storm Shadow. Военнослужащие в Ростовской области смогли уничтожить девять воздушных целей из 10. Одна из Storm Shadow отклонилась от курса после перехвата ее с помощью зенитного комплекса.

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В итоге ракета попала на предприятие «Комбинат Каменский». Там повреждено техническое строение.

В Минобороны добавили, что на эту атаку последует ответный удар.

Напомним, что также в ночь на 19 декабря противник ударил по региону тремя ракетами и 36-ю беспилотниками. Но подробности этой атаки в Минобороны не раскрывали.

По информации из открытых источников известно, что ФКП «Комбинат „Каменский“ запущен в 1936 г. Предприятие производит арбометилцеллюлозу (КМЦ), этиловый спирт, различные марки нитроэмалей и лаков, полиэфирных лаков, грунтов и эмалей.

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#Евгения Волкова#Ростовская область#ВСУ#Минобороны РФ#Storm Shadow#Каменск#Ракетная атака#Происшествия#ATACMS
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