Стало известно, что было целью ракетной атаки на Каменск-Шахтинский 18 декабря

Posted 19 декабря, 15:36
Published 19 декабря, 15:36
Modified 19 декабря, 16:49
Updated 19 декабря, 16:49
В ведомстве уточнили, что для атаки задействовали шесть американских ракет ATACMS и четыре британских Storm Shadow. Военнослужащие в Ростовской области смогли уничтожить девять воздушных целей из 10. Одна из Storm Shadow отклонилась от курса после перехвата ее с помощью зенитного комплекса.
В итоге ракета попала на предприятие «Комбинат Каменский». Там повреждено техническое строение.
В Минобороны добавили, что на эту атаку последует ответный удар.
Напомним, что также в ночь на 19 декабря противник ударил по региону тремя ракетами и 36-ю беспилотниками. Но подробности этой атаки в Минобороны не раскрывали.
По информации из открытых источников известно, что ФКП «Комбинат „Каменский“ запущен в 1936 г. Предприятие производит арбометилцеллюлозу (КМЦ), этиловый спирт, различные марки нитроэмалей и лаков, полиэфирных лаков, грунтов и эмалей.