Стало известно, что было целью ракетной атаки на Каменск-Шахтинский 18 декабря

В ведомстве уточнили, что для атаки задействовали шесть американских ракет ATACMS и четыре британских Storm Shadow. Военнослужащие в Ростовской области смогли уничтожить девять воздушных целей из 10. Одна из Storm Shadow отклонилась от курса после перехвата ее с помощью зенитного комплекса.