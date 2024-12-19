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Posted 19 декабря, 13:32

Published 19 декабря, 13:32

Modified 19 декабря, 13:52

Updated 19 декабря, 13:52

Стало известно, какие вопросы задавали дончане Путину на Прямой линии 2024 года

Стало известно, о чем писали Путину жители Ростовской области для прямой линии

19 декабря 2024, 13:32
Фото: rostovgazeta.ru. Стало известно, какие вопросы задавали дончане Путину на Прямой линии 2024 года

На прямой линии Путина показали, о чем спрашивали жители Ростовской области

Телепрограмма «Итоги с Владимиром Путиным — 2024» подсчитала, каких вопросов больше всего задавали жители Ростовской области президенту. В топе оказались проблемы жилья и ЖКХ, а также соцвопросы.

В России проходит масштабная прямая линия с президентом страны Владимиром Путиным, на которой глава государства старается ответить на самые насущные вопросы 2024 года. Подведя итоги обращений, представители мероприятия выделили топ-5 главных вопросов, которые интересуют жителей Ростовской области.

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На последней строчке расположилась тема выплат и льгот военнослужащим, на четвертой — медицина, а на третьей — социальные и экономические вопросы. Второе место заняли проблемы инфраструктуры и коммунальных услуг. Лидером стали вопросы, связанные с жильем и ЖКХ.

Ранее стало известно, что Владимир Путин оказался в курсе роста цен на сливочное масло в Ростовской области. Подробнее о том, что с ними происходит в материале RostovGazeta.

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