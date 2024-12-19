Стало известно, о чем писали Путину жители Ростовской области для прямой линии

Posted 19 декабря, 13:32
Published 19 декабря, 13:32
Modified 19 декабря, 13:52
Updated 19 декабря, 13:52
В России проходит масштабная прямая линия с президентом страны Владимиром Путиным, на которой глава государства старается ответить на самые насущные вопросы 2024 года. Подведя итоги обращений, представители мероприятия выделили топ-5 главных вопросов, которые интересуют жителей Ростовской области.
На последней строчке расположилась тема выплат и льгот военнослужащим, на четвертой — медицина, а на третьей — социальные и экономические вопросы. Второе место заняли проблемы инфраструктуры и коммунальных услуг. Лидером стали вопросы, связанные с жильем и ЖКХ.
Ранее стало известно, что Владимир Путин оказался в курсе роста цен на сливочное масло в Ростовской области. Подробнее о том, что с ними происходит в материале RostovGazeta.