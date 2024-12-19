Стало известно, почему закрыли каток в ТЦ «Большой» в Ростове

Posted 19 декабря, 13:52
Published 19 декабря, 13:52
Modified 19 декабря, 13:55
Updated 19 декабря, 13:55
Оказалось, что каток стал непригодным для эксплуатации, его содержание было невыгодным в финансовом плане.
«Деловая газета. Юг» со ссылкой на представителей ТЦ пишет, что каток работал всего около двух месяцев в году, обслуживание требовало больших денежных затрат на электричество из-за зимней плюсовой температуры.
Как сообщает один из источников, «выгоды было ноль». В следующем году каток хотят разместить в другом месте. На его месте в «Большом» собираются сделать крытое торговое пространство.