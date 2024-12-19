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Posted 19 декабря, 13:52

Published 19 декабря, 13:52

Modified 19 декабря, 13:55

Updated 19 декабря, 13:55

«Выгоды было ноль»: Стало известно, почему закрыли каток в ТЦ «Большой» в Ростове

Стало известно, почему закрыли каток в ТЦ «Большой» в Ростове

19 декабря 2024, 13:52
Фото: rostovgazeta.ru. «Выгоды было ноль»: Стало известно, почему закрыли каток в ТЦ «Большой» в Ростове
Выяснилось, почему закрылся единственный в Ростове каток под открытым небом в торговом центре «Большой» на Красноармейской, представители ТЦ сообщили об этом СМИ.

Оказалось, что каток стал непригодным для эксплуатации, его содержание было невыгодным в финансовом плане.

«Деловая газета. Юг» со ссылкой на представителей ТЦ пишет, что каток работал всего около двух месяцев в году, обслуживание требовало больших денежных затрат на электричество из-за зимней плюсовой температуры.

Как сообщает один из источников, «выгоды было ноль». В следующем году каток хотят разместить в другом месте. На его месте в «Большом» собираются сделать крытое торговое пространство.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Электричество#Зима#Торговый центр#ТЦ#Каток#Закрытие
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