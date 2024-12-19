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Posted 19 декабря, 14:30

Published 19 декабря, 14:30

Modified 19 декабря, 14:32

Updated 19 декабря, 14:32

В следующем году закончат строительство моста через реку Темерник в Ростове

Строительство моста через реку Темерник в Ростове закончат в 2025 году

19 декабря 2024, 14:30
Фото: donland.ru. В следующем году закончат строительство моста через реку Темерник в Ростове
В 2025 году планируется закончить ремонт мостового сооружения через реку Темерник на улице Песчаной в Ростове. Информацию об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Сообщается, что ростовчане множество раз просили отремонтировать этот мост. В феврале 2024 года проект был одобрен экспертной организацией, а осенью подрядчик начал работы.

Как отмечает Алексей Логвиненко, что в данный момент в планах есть множество разных задач. Среди них — расширение тротуаров, переустройство ливневок и очистных сооружений. Также планируется замена ограждений.

Из бюджета города выделили более 81 миллиона рублей на данные цели в 2025 году.

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Ранее ростовского подрядчика дисквалифицировали за срыв капремонта в 17 домах.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Бюджет#Мост#Ремонт#Ростов#Темерник#Эксперты#Подрядчики
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