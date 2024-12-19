Строительство моста через реку Темерник в Ростове закончат в 2025 году

Posted 19 декабря, 14:30
Published 19 декабря, 14:30
Modified 19 декабря, 14:32
Updated 19 декабря, 14:32
Сообщается, что ростовчане множество раз просили отремонтировать этот мост. В феврале 2024 года проект был одобрен экспертной организацией, а осенью подрядчик начал работы.
Как отмечает Алексей Логвиненко, что в данный момент в планах есть множество разных задач. Среди них — расширение тротуаров, переустройство ливневок и очистных сооружений. Также планируется замена ограждений.
Из бюджета города выделили более 81 миллиона рублей на данные цели в 2025 году.