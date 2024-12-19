Суши-бар в Шахтах закрыли из-за опасной норовирусной инфекции

Posted 19 декабря, 11:13
Published 19 декабря, 11:13
Modified 19 декабря, 11:15
Updated 19 декабря, 11:15
Сотрудники территориального отдела регионального управления ведомства провели санитарно-эпидемиологическое расследование на предприятии заведения «Хаки суши» в Шахтах и выявили многочисленные нарушения требований СанПиН. Кроме того, несоблюдение санитарных норм привело к возникновению очага норовирусной инфекции. В связи с этим работа общепита приостановлена на 30 дней.
Добавим, что норовирусная инфекция — это острая кишечная инфекция, возбудителем которой является норовирус — один из разновидностей энтеровирусов. Она вызывает острую диарею, рвоту и лихорадку. Если не восполнять запасы жидкости, то обезвоживание может вызвать падение давления и отказ почек, и даже привести к летальному исходу.
Ранее кишечную палочку нашли в суши и роллах в Ростове-на-Дону.