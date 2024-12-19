Суши-бар в Шахтах закрыли из-за опасной норовирусной инфекции

Добавим, что норовирусная инфекция — это острая кишечная инфекция, возбудителем которой является норовирус — один из разновидностей энтеровирусов. Она вызывает острую диарею, рвоту и лихорадку. Если не восполнять запасы жидкости, то обезвоживание может вызвать падение давления и отказ почек, и даже привести к летальному исходу.