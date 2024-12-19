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Posted 19 декабря, 11:13

Published 19 декабря, 11:13

Modified 19 декабря, 11:15

Updated 19 декабря, 11:15

Суши-бар в Шахтах закрыли из-за возникновения опасной норовирусной инфекции

Суши-бар в Шахтах закрыли из-за опасной норовирусной инфекции

19 декабря 2024, 11:13
Фото: wikimedia.org. Суши-бар в Шахтах закрыли из-за возникновения опасной норовирусной инфекции
В Шахтах временно остановили деятельности общепита «Хаки суши» из-за грубых нарушений санитарных правил и возникновения очага норовирусной инфекции, информирует Роспотребнадзор Ростовской области.

Сотрудники территориального отдела регионального управления ведомства провели санитарно-эпидемиологическое расследование на предприятии заведения «Хаки суши» в Шахтах и выявили многочисленные нарушения требований СанПиН. Кроме того, несоблюдение санитарных норм привело к возникновению очага норовирусной инфекции. В связи с этим работа общепита приостановлена на 30 дней.

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Добавим, что норовирусная инфекция — это острая кишечная инфекция, возбудителем которой является норовирус — один из разновидностей энтеровирусов. Она вызывает острую диарею, рвоту и лихорадку. Если не восполнять запасы жидкости, то обезвоживание может вызвать падение давления и отказ почек, и даже привести к летальному исходу.

Ранее кишечную палочку нашли в суши и роллах в Ростове-на-Дону.

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