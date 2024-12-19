Связанные с экс-начальником Управления торговли Ростова ларёчники вернут 39 млн

Posted 19 декабря, 19:28
Published 19 декабря, 19:28
Modified 19 декабря, 19:30
Updated 19 декабря, 19:30
Напомним, что Тихонова задержали в рамках дела об ОПГ в полиции Ростова.
Константина Тихонова приговорили к пяти годам и четырем месяцам колонии общего режима, а также к штрафу в 500 тысяч рублей за превышение полномочий и хищение имущества. Он присвоил более двух миллионов рублей.
Напомним, что чиновника задержали еще в прошлом году в рамках дела о полицейском ОПГ. Во время того, как сотрудники правоохранительных органов «крышевали» незаконную торговлю и брали взятки с продавцов, Тихонов возглавлял отдел развития нестационарной торговли.
Представители силовых ведомств передали в региональное УФАС документы, которые признают антиконкурентным соглашение между Управлением торговли Ростова c шестью компаниями — ООО «Паллада», ООО «Бетга», ООО «ЛЕО», ООО «Спектр», ООО «Альфа» и ООО «Меркой».
Теперь фирмы должны будут вернуть в бюджет незаконный доход в размере 39 миллионов рублей.