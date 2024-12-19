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Posted 19 декабря, 19:28

Published 19 декабря, 19:28

Modified 19 декабря, 19:30

Updated 19 декабря, 19:30

В Ростове ларечники вернут в казну 39 млн рублей

Связанные с экс-начальником Управления торговли Ростова ларёчники вернут 39 млн

19 декабря 2024, 19:28
Фото: rostov-gorod.ru. В Ростове ларечники вернут в казну 39 млн рублей
Ростовское УФАС потребовало от предпринимателей, связанных с бывшим начальником Управления торговли Константином Тихоновым, вернуть в бюджет 39 миллионов рублей. Об этом сообщил 1RND со ссылкой на источник в одном из силовых ведомств региона.

Напомним, что Тихонова задержали в рамках дела об ОПГ в полиции Ростова.

Константина Тихонова приговорили к пяти годам и четырем месяцам колонии общего режима, а также к штрафу в 500 тысяч рублей за превышение полномочий и хищение имущества. Он присвоил более двух миллионов рублей.

Напомним, что чиновника задержали еще в прошлом году в рамках дела о полицейском ОПГ. Во время того, как сотрудники правоохранительных органов «крышевали» незаконную торговлю и брали взятки с продавцов, Тихонов возглавлял отдел развития нестационарной торговли.

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Представители силовых ведомств передали в региональное УФАС документы, которые признают антиконкурентным соглашение между Управлением торговли Ростова c шестью компаниями — ООО «Паллада», ООО «Бетга», ООО «ЛЕО», ООО «Спектр», ООО «Альфа» и ООО «Меркой».

Теперь фирмы должны будут вернуть в бюджет незаконный доход в размере 39 миллионов рублей.

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