Тарифы ЖКУ вырастут на 12% в Ростовской области в 2025 году

Posted 19 декабря, 07:54
Published 19 декабря, 07:54
Modified 19 декабря, 07:56
Updated 19 декабря, 07:56
Жилищно-коммунальные услуги в Ростове станут больше на 11,6%, в Азове и Батайске — на 11,8%, в Гуково, Шахтах и Новошахтинске — на 11,7%, а в Новочеркасске — на 11,9%. Немного меньше цены проиндексируются в Таганроге — на 11,4%, в Волгодонске, Каменске-Шахтинском и Донецке — на 11,3%, в Зверево — на 11,1%.
В некоторых населенных пунктах стоимость ЖКУ увеличится еще больше, чем в городах. Например, в Елизаветинском, Обильненском, Грушевском, Мишкинском, Литвиновском и еще некоторых других сельских поселениях индексация составит от 12% до 12,3%
Отметим, что в 2023 году правительство обещало, что в 2025-м цены на услуги ЖКХ вырастут не более чем на 5,7%. По факту индексация превысила обещания в два раза.