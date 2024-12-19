Тарифы ЖКУ вырастут на 12% в Ростовской области в 2025 году

Жилищно-коммунальные услуги в Ростове станут больше на 11,6%, в Азове и Батайске — на 11,8%, в Гуково, Шахтах и Новошахтинске — на 11,7%, а в Новочеркасске — на 11,9%. Немного меньше цены проиндексируются в Таганроге — на 11,4%, в Волгодонске, Каменске-Шахтинском и Донецке — на 11,3%, в Зверево — на 11,1%.