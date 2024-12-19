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Posted 19 декабря, 07:54

Published 19 декабря, 07:54

Modified 19 декабря, 07:56

Updated 19 декабря, 07:56

Тарифы ЖКУ вырастут на 12% в Ростовской области

Тарифы ЖКУ вырастут на 12% в Ростовской области в 2025 году

19 декабря 2024, 07:54
Фото: rostovgazeta.ru. Тарифы ЖКУ вырастут на 12% в Ростовской области
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал распоряжение об увеличении тарифов ЖКУ с июля 2025 года. Цены поднимут сразу на 12%, следует из документа на сайте донского правительства.

Жилищно-коммунальные услуги в Ростове станут больше на 11,6%, в Азове и Батайске — на 11,8%, в Гуково, Шахтах и Новошахтинске — на 11,7%, а в Новочеркасске — на 11,9%. Немного меньше цены проиндексируются в Таганроге — на 11,4%, в Волгодонске, Каменске-Шахтинском и Донецке — на 11,3%, в Зверево — на 11,1%.

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В некоторых населенных пунктах стоимость ЖКУ увеличится еще больше, чем в городах. Например, в Елизаветинском, Обильненском, Грушевском, Мишкинском, Литвиновском и еще некоторых других сельских поселениях индексация составит от 12% до 12,3%

Отметим, что в 2023 году правительство обещало, что в 2025-м цены на услуги ЖКХ вырастут не более чем на 5,7%. По факту индексация превысила обещания в два раза.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Правительство#Индексация#Населенные пункты#Жилищно-коммунальные услуги#Сельские поселения
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