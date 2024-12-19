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Posted 19 декабря, 06:23

Published 19 декабря, 06:23

Modified 19 декабря, 06:25

Updated 19 декабря, 06:25

Ростовская область подверглась атаке 36 беспилотников 19 декабря

В Минобороны назвали число беспилотников, атаковавших Ростовскую область 19 декабря

19 декабря 2024, 06:23
Фото: mil.ru. Ростовская область подверглась атаке 36 беспилотников 19 декабря

Ростовская область подверглась атаке 36 беспилотников 19 декабря

В течение прошедшей ночи военные пресекли попытку противника совершить террористическую атаку по Ростовской области при помощи 36 БПЛА, сообщает Минобороны России.

Всего за ночь 19 декабря ВСУ направили в сторону территории РФ 84 беспилотных летательных аппарата. Большинство из них зафиксировали над территорией Ростовской области — 36 дронов. По информации врио губернатора региона Юрия Слюсаря системы ПВО были задействованы для защиты Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска.

Врио губернатора Слюсарь сообщил о сбитых ракетах в Каменске-Шахтинском
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Кроме того, 21 беспилотник сбили над Брянской областью, еще 14 — над Белгородской, шесть — над Воронежской, по три БПЛА ликвидировали над Курской и Тамбовской областями и еще один — над Краснодарским краем.

Ранее врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил о ночной атаке на регион, по которому враг пытался ударить 30-ю беспилотниками и тремя ракетами. Один человек пострадал.

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