В Минобороны назвали число беспилотников, атаковавших Ростовскую область 19 декабря

Posted 19 декабря, 06:23
Published 19 декабря, 06:23
Modified 19 декабря, 06:25
Updated 19 декабря, 06:25
Всего за ночь 19 декабря ВСУ направили в сторону территории РФ 84 беспилотных летательных аппарата. Большинство из них зафиксировали над территорией Ростовской области — 36 дронов. По информации врио губернатора региона Юрия Слюсаря системы ПВО были задействованы для защиты Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска.
Кроме того, 21 беспилотник сбили над Брянской областью, еще 14 — над Белгородской, шесть — над Воронежской, по три БПЛА ликвидировали над Курской и Тамбовской областями и еще один — над Краснодарским краем.
Ранее врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил о ночной атаке на регион, по которому враг пытался ударить 30-ю беспилотниками и тремя ракетами. Один человек пострадал.