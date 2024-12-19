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Posted 19 декабря, 06:54

Published 19 декабря, 06:54

Modified 19 декабря, 06:56

Updated 19 декабря, 06:56

В Минобороны РФ рассказали о массированной атаке БПЛА по Ростовской области

В Минобороны РФ рассказали о массированной атаке БПЛА по Ростовской области

19 декабря 2024, 06:54
Фото: mil.ru. В Минобороны РФ рассказали о массированной атаке БПЛА по Ростовской области
Ночью 19 декабря противник атаковал семь субъектов Российской Федерации, в том числе и Ростовскую область. Всего в донском регионе было сбито 36 БПЛА, информирует министерство обороны России в телеграм-канале.

Прошедшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 84 БПЛА самолетного типа, прилетевших на территорию России. В Ростовской области было зафиксировано 36 дронов. Большинство беспилотников было ликвидировано, однако падение их фрагментов спровоцировало пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов и ранило одного человека под Ростовом.

Террористической назвали в Минобороны атаку беспилотников в Ростовской области
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Еще 21 БПЛА военные сбили над Брянской областью, 14 — над Белгородской, шесть — над Воронежской, по три — над Курской и Тамбовской областями, и еще один — над территорией Краснодарского края.

Атаки на регионы РФ в Минобороны назвали террористическими.

Ранее стало известно, что на видео попал момент поражения беспилотника в Ростовской области.

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