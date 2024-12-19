В Минобороны РФ рассказали о массированной атаке БПЛА по Ростовской области

Posted 19 декабря, 06:54
Published 19 декабря, 06:54
Modified 19 декабря, 06:56
Updated 19 декабря, 06:56
Прошедшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 84 БПЛА самолетного типа, прилетевших на территорию России. В Ростовской области было зафиксировано 36 дронов. Большинство беспилотников было ликвидировано, однако падение их фрагментов спровоцировало пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов и ранило одного человека под Ростовом.
Еще 21 БПЛА военные сбили над Брянской областью, 14 — над Белгородской, шесть — над Воронежской, по три — над Курской и Тамбовской областями, и еще один — над территорией Краснодарского края.
Атаки на регионы РФ в Минобороны назвали террористическими.
Ранее стало известно, что на видео попал момент поражения беспилотника в Ростовской области.