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Posted 19 декабря, 19:38

Published 19 декабря, 19:38

Modified 19 декабря, 19:40

Updated 19 декабря, 19:40

В Ростове возбудили дело из-за семейной поножовщины и гибели 14-летней девочки

В Ростове возбудили дело из-за семейной поножовщины и гибели 14-летней девочки

19 декабря 2024, 19:38
Фото: 1MI. В Ростове возбудили дело из-за семейной поножовщины и гибели 14-летней девочки
В Ростове следователи устанавливают обстоятельства убийства подростка, которая погибла от рук собственного отца. Информацию об этом сообщили в региональном СКР.

Инцидент произошел в одной из квартир на Ворошиловском проспекте в ночь на 19 декабря. Сообщается, что мужчина набросился с ножом свою семью — жену и 14-летнюю дочь. К сожалению, от полученных ран девочка скончалась.

Супругу мужчины увезли врачи. Самого отца семейства обнаружили на месте трагедии мертвым.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям — убийство и покушение на убийство. Сейчас следователи выясняют обстоятельства инцидента.

Она кричала: «Больно!»: соседи рассказали, как маньяк напал на девушку под Ростовом
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Ранее RostovGazeta рассказала о «ростовском маньяке», который нанес множество ножевых ранений девушке, от которых она умерла в больнице. Подробности — в сюжете.

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