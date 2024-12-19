В Ростове возбудили дело из-за семейной поножовщины и гибели 14-летней девочки

Posted 19 декабря, 19:38
Published 19 декабря, 19:38
Modified 19 декабря, 19:40
Updated 19 декабря, 19:40
Инцидент произошел в одной из квартир на Ворошиловском проспекте в ночь на 19 декабря. Сообщается, что мужчина набросился с ножом свою семью — жену и 14-летнюю дочь. К сожалению, от полученных ран девочка скончалась.
Супругу мужчины увезли врачи. Самого отца семейства обнаружили на месте трагедии мертвым.
Возбуждено уголовное дело по двум статьям — убийство и покушение на убийство. Сейчас следователи выясняют обстоятельства инцидента.
Ранее RostovGazeta рассказала о «ростовском маньяке», который нанес множество ножевых ранений девушке, от которых она умерла в больнице. Подробности — в сюжете.