Вспышка и грохот: появились кадры уничтожения БПЛА над жилыми домами в Чалтыре

Posted 19 декабря, 07:47
Published 19 декабря, 07:47
Modified 19 декабря, 07:49
Updated 19 декабря, 07:49
Ночью 19 декабря Ростовская область подверглась очередной террористической атаке со стороны ВСУ. Всего над регионом было зафиксировано 36 беспилотников и три ракеты. Один из моментов работы ПВО по целям попал в объектив дворовой камеры видеонаблюдения.
На кадрах видно, как дрон пролетает над жилым районом Чалтыря, как его в миг сбивают. На несколько секунд в небе появилось огненное облако, а затем раздался мощный взрыв.
Жители Ростовской области поделились мнением о том, что раньше атаки были не такими частыми: «Раньше всего этого не было».
До этого НПЗ в Новошахтинске загорелся после ночной атаки беспилотников и ракет.