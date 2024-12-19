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Posted 19 декабря, 07:47

Published 19 декабря, 07:47

Modified 19 декабря, 07:49

Updated 19 декабря, 07:49

Мощный взрыв: появились кадры уничтожения беспилотника над Чалтырем

Вспышка и грохот: появились кадры уничтожения БПЛА над жилыми домами в Чалтыре

19 декабря 2024, 07:47
Фото: MIL.ru. Видео тг Ростов Главный. Мощный взрыв: появились кадры уничтожения беспилотника над Чалтырем

Один беспилотник взорвался над жилыми домами в Чалтыре

Ночью системы ПВО уничтожили беспилотник, который пролетал над Чалтырем, кадры очевидцев с места происшествия опубликовал телеграм-канал «Ростов Главный».

Ночью 19 декабря Ростовская область подверглась очередной террористической атаке со стороны ВСУ. Всего над регионом было зафиксировано 36 беспилотников и три ракеты. Один из моментов работы ПВО по целям попал в объектив дворовой камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как дрон пролетает над жилым районом Чалтыря, как его в миг сбивают. На несколько секунд в небе появилось огненное облако, а затем раздался мощный взрыв.

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Жители Ростовской области поделились мнением о том, что раньше атаки были не такими частыми: «Раньше всего этого не было».

До этого НПЗ в Новошахтинске загорелся после ночной атаки беспилотников и ракет.

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