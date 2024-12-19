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Posted 19 декабря, 06:40

Published 19 декабря, 06:40

Modified 19 декабря, 06:42

Updated 19 декабря, 06:42

Взрыв прогремел в Сальске. Рассказываем, что случилось

Взрыв прогремел в Сальске. Рассказываем, что случилось

19 декабря 2024, 06:40
Фото: 61.mchs.gov.ru. Взрыв прогремел в Сальске. Рассказываем, что случилось

В Сальске в квартире произошел взрыв газа 19 декабря

В многоэтажном доме на улице Кузнечной в Сальске произошло бытовое чрезвычайное происшествие, сообщил глава города Владимир Березовский.

По его словам, в одной из квартир взорвался газовый баллончик для розжига. Взрывной волной в квартире вынесло стекла. В результате происшествия никто не пострадал.

«На месте работают оперативные службы», — сообщил глава города.

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Ранее крупный пожар из-за взрыва газа произошел в Ростове в конце октября. Местные жители сначала услышали громкий хлопок на Северном, после чего там вспыхнул жилой частный дом.

Напомним, что ночью Ростовская область поверглась массированной комбинированной атаке со стороны ВСУ. Регион атаковали 36 БПЛА и три ракеты. В результате произошел пожар на Новошахтинском НПЗ, который был потушен к утру.

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