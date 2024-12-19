rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 декабря, 15:23

Published 19 декабря, 15:23

Modified 19 декабря, 15:25

Updated 19 декабря, 15:25

Юрист рассказала как россиянам бороться в попытками администраций завладеть елкой

19 декабря 2024, 15:23
Адвокат и кандидат юридических наук Елена Сенина рассказала о том, как защититься от действий местных властей, которые вырубают ёлки на частных участках для новогодних мероприятий.

Как пишет «Ридус», Сенина отметила, что действия местных чиновников, которые «добывают» ёлки для установки на общественных площадках, незаконны. Это связано с тем, что они нарушают частную собственность, что может привести к уголовной ответственности. По словам юриста, ситуация усложнена тем, что чиновники направляют на такие работы простых исполнителей, которые, как правило, не знают законодательства и действуют по указаниям своих руководителей. Однако от ответственности таких руководителей это не освобождает.

Тут речь может идти не только об административных правонарушениях, но также о нарушениях, предусмотренных Уголовным кодексом, например, статьи, касающейся превышения или злоупотребления должностными полномочиями. Елена Сенина советует, если местные власти похитили вашу новогоднюю ёлку, обращаться с заявлением в территориальный орган Следственного комитета РФ и настаивать на проверке действий тех, кто предпочитает бесплатные праздничные украшения. Она отмечает, что последние годы «бум» краж ёлок во многом обусловлен безнаказанностью местного руководства, которое принимает подобные решения.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика