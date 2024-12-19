Юрист рассказала как россиянам бороться в попытками администраций завладеть елкой

Как пишет «Ридус», Сенина отметила, что действия местных чиновников, которые «добывают» ёлки для установки на общественных площадках, незаконны. Это связано с тем, что они нарушают частную собственность, что может привести к уголовной ответственности. По словам юриста, ситуация усложнена тем, что чиновники направляют на такие работы простых исполнителей, которые, как правило, не знают законодательства и действуют по указаниям своих руководителей. Однако от ответственности таких руководителей это не освобождает.