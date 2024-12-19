Заммэра Москвы Ефимов: Столичному технопарку предоставили льготу на аренду земли

Posted 19 декабря, 15:06
Published 19 декабря, 15:06
Modified 19 декабря, 15:07
Updated 19 декабря, 15:07
Льгота на аренду земельного участка позволяет компании использовать сэкономленные средства на дальнейшее развитие. Об этом напомнил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, передает mos.ru.
«В Москве действует широкий набор мер поддержки предпринимателей. Одной из них является пониженная ставка на аренду земли для эксплуатации зданий технопарков — 0,01 процента от кадастровой стоимости», — рассказал Владимир Ефимов.
С его точки зрения, для города такая мера подразумевает возможность долгосрочного инвестирования в развитие промышленности и науки. Данную льготу выделили Московскому заводу тепловой автоматики для земельного участка площадью почти 0,1 гектара. Ранее предприятие уже оформило аналогичные льготы на аренду еще четырех соседних участков. В результате компании обеспечена ежегодная экономия около 4,95 миллиона рублей. По данным заммэра, льгота была предоставлена на 10 лет, с предпринимателем заключено соответствующее дополнительное соглашение к договору аренды. Таким образом, технопарк взял на себя обязательства по ежегодному подтверждению своего статуса, который предоставляет ему право пользоваться пониженной ставкой.
Как заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, предприятие, обладающее статусом технопарка, оформило у города по льготной ставке аренду пяти земельных участков общей площадью 1,6 гектара. Сэкономленные на аренде средства компания должна перечислять на собственное развитие, в частности на ремонт зданий, модернизацию производственных мощностей, исследования и разработки, на обучение и повышение квалификации сотрудников.
Завод находится на востоке столицы, в районе Соколиная Гора. История предприятия насчитывает почти сто лет. Основной продукцией завода тогда были клепаные котлы для котельных. В 1960 году предприятие приступило к выпуску средств автоматизации для энергетической отрасли. С тех пор завод приобрел статус одного из основных предприятий в сфере разработки и производства средств автоматизации тепловых процессов в энергетике, жилищно-коммунальном хозяйстве и разных отраслях промышленности. За последние годы завод значительно расширил свою специализацию. На его территории возник технопарк, в который вошли семь предприятий, действующих в различных сферах.