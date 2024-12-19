Заммэра Москвы Ефимов: Столичному технопарку предоставили льготу на аренду земли

Завод находится на востоке столицы, в районе Соколиная Гора. История предприятия насчитывает почти сто лет. Основной продукцией завода тогда были клепаные котлы для котельных. В 1960 году предприятие приступило к выпуску средств автоматизации для энергетической отрасли. С тех пор завод приобрел статус одного из основных предприятий в сфере разработки и производства средств автоматизации тепловых процессов в энергетике, жилищно-коммунальном хозяйстве и разных отраслях промышленности. За последние годы завод значительно расширил свою специализацию. На его территории возник технопарк, в который вошли семь предприятий, действующих в различных сферах.