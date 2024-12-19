Жители Ростова сообщают о вое сирен в разных районах города

Posted 19 декабря, 10:13
Published 19 декабря, 10:13
Modified 19 декабря, 10:15
Updated 19 декабря, 10:15
По словам горожан, звуки тревоги раздались на Сельмаше, в Александровке, а также в районе ТРЦ «Горизонт», на улице Ленина и в Днепровском.
— На Военведе уже около 5 минут сирена воет, — пишут в комментариях telegram-каналов подписчики.
— На Западном только отдаленно было слышно, — уточнили ростовчане.
В некоторых районах предупреждения о ЧС не было. По крайней мере, его не слышали. Например, такая ситуация наблюдалась в центре города, в части Пролетарского района и на окраине Западного.
Официальной информации о сигнале тревоги пока нет.