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Posted 19 декабря, 10:13

Published 19 декабря, 10:13

Modified 19 декабря, 10:15

Updated 19 декабря, 10:15

Жители Ростова сообщают о вое сирен в разных районах города

Жители Ростова сообщают о вое сирен в разных районах города

19 декабря 2024, 10:13
Фото: rostovgazeta.ru. Жители Ростова сообщают о вое сирен в разных районах города
В Ростове-на-Дону сработала система оповещения о ЧС. Сирены завыли после полудня 19 декабря в разных районах города, сообщают в соцсетях местные жители.

По словам горожан, звуки тревоги раздались на Сельмаше, в Александровке, а также в районе ТРЦ «Горизонт», на улице Ленина и в Днепровском.

— На Военведе уже около 5 минут сирена воет, — пишут в комментариях telegram-каналов подписчики.
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— На Западном только отдаленно было слышно, — уточнили ростовчане.

В некоторых районах предупреждения о ЧС не было. По крайней мере, его не слышали. Например, такая ситуация наблюдалась в центре города, в части Пролетарского района и на окраине Западного.

Официальной информации о сигнале тревоги пока нет.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Пролетарский район#Сирены#Социальные сети#Сельмаш#Улица Ленина#Военвед#Чрезвычайная ситуация#Александровка#Западный район
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