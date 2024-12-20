Аномальное тепло до +9 градусов придет в Ростовскую область на выходных

Posted 20 декабря, 10:43
Published 20 декабря, 10:43
Modified 20 декабря, 10:45
Updated 20 декабря, 10:45
На выходных небо над донской столицей будет покрыто облаками с периодическими прояснениями. В субботу, 21 декабря, не ожидается ни снега, ни дождя. Ночью и утром видимость ухудшится из-за тумана. Опасность на дорогах может создать гололедица.
Восточный и юго-восточный ветер в ближайшие сутки утихнет и будет дуть со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. В дневные часы температура будет плюсовая, до +4 градусов, а ночью опустится до -3.
В области столбики термометров будут колебаться от +2 до -9 градусов. А вот днем жителей региона ждет потепление — до +9 градусов. По восточной части области ветер будет дуть сильнее, чем в остальных районах, и достигнет 12-14 метров в секунду.
В воскресенье, 22 декабря, осадков также не предвидится. Скорость и направление ветра не изменятся. Ночью воздух прогреется еще больше: от -1 до 1 градуса, а днем — до +4. По области будет лить небольшой дождь. Температура будет колебаться от -3 до 5 градусов.
Ранее стало известно, какая погода ждет жителей Ростовской области в последнюю неделю перед Новым годом.