Аномальное тепло до +9 градусов придет в Ростовскую область на выходных

В воскресенье, 22 декабря, осадков также не предвидится. Скорость и направление ветра не изменятся. Ночью воздух прогреется еще больше: от -1 до 1 градуса, а днем — до +4. По области будет лить небольшой дождь. Температура будет колебаться от -3 до 5 градусов.