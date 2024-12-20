Авито предоставит жилье и технику волонтерам, устраняющим последствия разлива мазута

Posted 20 декабря, 13:50
Published 20 декабря, 13:50
Modified 20 декабря, 13:54
Updated 20 декабря, 13:54
Техника начнет свою работу в регионе в субботу, 21 декабря. Использование спецтехники, по предварительным оценкам, позволит очистить до 25% пострадавшей территории.
Также в компании сообщили, что обеспечат размещение в пятидесяти квартирах Анапы более 100 волонтеров из всероссийского экологического движения «Экосистема», которые занимаются ликвидацией последствий аварии, повлекшей разлив мазута у побережья Черного моря.