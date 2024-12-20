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Posted 20 декабря, 13:50

Published 20 декабря, 13:50

Modified 20 декабря, 13:54

Updated 20 декабря, 13:54

Авито предоставит жилье и технику волонтерам, устраняющим последствия разлива мазута

Авито предоставит жилье и технику волонтерам, устраняющим последствия разлива мазута

20 декабря 2024, 13:50
Фото: 1MI.
«Авито» предоставит 10 экскаваторов-погрузчиков и 50 квартир для работы и проживания волонтеров, которые займутся очисткой береговой линии, сообщили в пресс-службе компании.

Техника начнет свою работу в регионе в субботу, 21 декабря. Использование спецтехники, по предварительным оценкам, позволит очистить до 25% пострадавшей территории.

Также в компании сообщили, что обеспечат размещение в пятидесяти квартирах Анапы более 100 волонтеров из всероссийского экологического движения «Экосистема», которые занимаются ликвидацией последствий аварии, повлекшей разлив мазута у побережья Черного моря.

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