Авито предоставит жилье и технику волонтерам, устраняющим последствия разлива мазута

Также в компании сообщили, что обеспечат размещение в пятидесяти квартирах Анапы более 100 волонтеров из всероссийского экологического движения «Экосистема», которые занимаются ликвидацией последствий аварии, повлекшей разлив мазута у побережья Черного моря.