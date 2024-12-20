Что значит режим повышенной готовности, введенный в Ростове из-за воздушной опасности

На период с 18.30 мск 20 декабря до 10.00 мск 21 декабря все силы и средства экстренных служб перевели в режим повышенной готовности. Если прозвучит сигнал воздушной тревоги, нужно бежать в ближайшее укрытие или спрятаться в комнате без окон. Например, в коридоре, кладовке или в ванной комнате.