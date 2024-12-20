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Posted 20 декабря, 19:19

Published 20 декабря, 19:19

Modified 20 декабря, 19:22

Updated 20 декабря, 19:22

Что такое режим повышенной готовности, который ввели в Ростове

Что значит режим повышенной готовности, введенный в Ростове из-за воздушной опасности

20 декабря 2024, 19:19
Фото: 1MI. Что такое режим повышенной готовности, который ввели в Ростове
В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности в ночь на 21 декабря из-за воздушной опасности. Рассказываем, что это за режим и что нужно делать.

На период с 18.30 мск 20 декабря до 10.00 мск 21 декабря все силы и средства экстренных служб перевели в режим повышенной готовности. Если прозвучит сигнал воздушной тревоги, нужно бежать в ближайшее укрытие или спрятаться в комнате без окон. Например, в коридоре, кладовке или в ванной комнате.

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Подробные памятки о том, что делать, когда завоют сирены, можно найти на сайте администрации города.

Ранее RostovGazeta сообщала о ракетной атаке, под которую попал Каменск-Шахтинский. Спустя два дня, 20 декабря, стало известно об ответном ударе ВС РФ по пункту управления СБУ.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Каменск-Шахтинский#Экстренные службы#СБУ#Режим повышенной готовности
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