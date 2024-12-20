Долгосрочный потенциал увидел банк ВТБ в ростовском «Лицее №11»

Posted 20 декабря, 13:00
Published 20 декабря, 13:00
Modified 20 декабря, 13:02
Updated 20 декабря, 13:02
Этот документ открывает дверь в новую жизнь десяткам будущих выпускников учебного заведения, так как подразумевает подготовку специалистов для банка, повышает при необходимости их квалификацию и обеспечивает прохождение практики на базе ВТБ.
Для Ростовского представительства ВТБ подписание подобного соглашения с лицеем проходит впервые. Единый бизнес-лидер банка ВТБ и «Открытие» в Ростовской области, вице-президент Юрий Авдеев, отмечает, что самым важным для всего российского государства на сегодня является воспитание профессионалов, и это дело общее.
— Чем раньше вы начнете задумываться по поводу своей профессии, тем успешней будет ваша жизнь. Каждый человек обладает определенными талантами, и основная задача преподавателя их выявить и развить, а наша присмотреться к одаренным детям и помочь им с выбором профессии. Сегодня идет большая борьба за талантливых специалистов. «Лицей №11» не просто так имеет большое количество наград и регалий, его выпускники известны своими навыками далеко за пределами нашего города, поэтому данный проект для нас имеет долгосрочный потенциал, — говорит Юрий Авдеев.
Вице-президент ВТБ добавил, что у банка есть детские и кибер-карты и организации уже сегодня нужны идеи. По мнению Юрия Авдеева, дети являются опытными пользователями финансовых услуг, улучшить которые можно только если общаешься с молодежью.
У директора «Лицея №11» Валентины Потатуевой интересное мнение на этот счет. По ее словам, сейчас вся образовательная деятельность направлена на будущее наших детей, и их профессиональную ориентацию.
— Я уверена на сто процентов, что социальное партнерство с работодателями большой плюс для выбора профессии наших воспитанников, — добавила Валентина Потатуева.
Помимо первых лиц «Лицея №11» и Регионального оперативного офиса «Ростовский» Банка ВТБ, на подписании соглашения присутствовали и воспитанники учебного заведения. Ребятам провели экскурсию по офисам финансовой организации, рассказали об особенностях и специфике работы разных отделов, а после подарили памятные подарки.