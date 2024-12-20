rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 декабря, 13:00

Published 20 декабря, 13:00

Modified 20 декабря, 13:02

Updated 20 декабря, 13:02

Долгосрочный потенциал увидел банк ВТБ в ростовском «Лицее №11»

Долгосрочный потенциал увидел банк ВТБ в ростовском «Лицее №11»

20 декабря 2024, 13:00
Фото: ВТБ.
18 декабря состоялось подписание соглашения между региональным представительством банка ВТБ и городским естественно-научным «Лицеем №11».

Этот документ открывает дверь в новую жизнь десяткам будущих выпускников учебного заведения, так как подразумевает подготовку специалистов для банка, повышает при необходимости их квалификацию и обеспечивает прохождение практики на базе ВТБ.

Для Ростовского представительства ВТБ подписание подобного соглашения с лицеем проходит впервые. Единый бизнес-лидер банка ВТБ и «Открытие» в Ростовской области, вице-президент Юрий Авдеев, отмечает, что самым важным для всего российского государства на сегодня является воспитание профессионалов, и это дело общее.

Фото: ВТБ

— Чем раньше вы начнете задумываться по поводу своей профессии, тем успешней будет ваша жизнь. Каждый человек обладает определенными талантами, и основная задача преподавателя их выявить и развить, а наша присмотреться к одаренным детям и помочь им с выбором профессии. Сегодня идет большая борьба за талантливых специалистов. «Лицей №11» не просто так имеет большое количество наград и регалий, его выпускники известны своими навыками далеко за пределами нашего города, поэтому данный проект для нас имеет долгосрочный потенциал, — говорит Юрий Авдеев.

Вице-президент ВТБ добавил, что у банка есть детские и кибер-карты и организации уже сегодня нужны идеи. По мнению Юрия Авдеева, дети являются опытными пользователями финансовых услуг, улучшить которые можно только если общаешься с молодежью.

У директора «Лицея №11» Валентины Потатуевой интересное мнение на этот счет. По ее словам, сейчас вся образовательная деятельность направлена на будущее наших детей, и их профессиональную ориентацию.

— Я уверена на сто процентов, что социальное партнерство с работодателями большой плюс для выбора профессии наших воспитанников, — добавила Валентина Потатуева.

Фото: ВТБ

Помимо первых лиц «Лицея №11» и Регионального оперативного офиса «Ростовский» Банка ВТБ, на подписании соглашения присутствовали и воспитанники учебного заведения. Ребятам провели экскурсию по офисам финансовой организации, рассказали об особенностях и специфике работы разных отделов, а после подарили памятные подарки.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика