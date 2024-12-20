Долгосрочный потенциал увидел банк ВТБ в ростовском «Лицее №11»

— Чем раньше вы начнете задумываться по поводу своей профессии, тем успешней будет ваша жизнь. Каждый человек обладает определенными талантами, и основная задача преподавателя их выявить и развить, а наша присмотреться к одаренным детям и помочь им с выбором профессии. Сегодня идет большая борьба за талантливых специалистов. «Лицей №11» не просто так имеет большое количество наград и регалий, его выпускники известны своими навыками далеко за пределами нашего города, поэтому данный проект для нас имеет долгосрочный потенциал, — говорит Юрий Авдеев.