Ефимов: Деловое пространство в Войковском районе начнет работать по программе КРТ

Posted 20 декабря, 07:41
Published 20 декабря, 07:41
Modified 20 декабря, 07:41
Updated 20 декабря, 07:41
Он рассказал, что современное деловое пространство по проекту КРТ появится недалеко от Ленинградского шоссе. Вложения оцениваются в 13,27 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 730 миллионов рублей. После запуска проекта здесь будет создано около 1,7 тысячи рабочих мест.
Объект построят рядом с улицей Космонавта Волкова, в пешей доступности от станций «Стрешнево» МЦД-2 и «Войковская» Замоскворецкой линии. Пока здесь находятся ветхие строения, сообщает mos.ru.
Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что скоро на участке появится бизнес-центр с наземным паркингом, в котором откроются магазины, фитнес-центры, заведения общепита и офисы.
Суммарная площадь недвижимости будет достигать 68 тысяч квадратных метров. Зона вокруг нового строения будет обустроена, в данном районе появятся новые дороги.
Согласно действию программы комплексного развития территорий ведется постройка многофункциональных городских кварталов на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков. Здесь прокладываются дороги, возводятся современное жилье и сопутствующая ему инфраструктура. На данный момент в столице на этапе разработки и воплощения в жизнь находятся 236 инициатив программы КРТ суммарной площадью свыше 3,1 тысячи гектаров. Ведение такой деятельности инициировано согласно поручению мэра Москвы Сергея Собянина.