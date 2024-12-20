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Posted 20 декабря, 07:41

Published 20 декабря, 07:41

Modified 20 декабря, 07:41

Updated 20 декабря, 07:41

Ефимов: Деловое пространство в Войковском районе начнет работать по программе КРТ

Ефимов: Деловое пространство в Войковском районе начнет работать по программе КРТ

20 декабря 2024, 07:41
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Участок в 1,45 гектара в северной части Москвы ожидает редевелопмент по программе комплексного развития территорий (КРТ), о чем стало известно благодаря публикации на сайте правительства города и из заявления заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Он рассказал, что современное деловое пространство по проекту КРТ появится недалеко от Ленинградского шоссе. Вложения оцениваются в 13,27 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 730 миллионов рублей. После запуска проекта здесь будет создано около 1,7 тысячи рабочих мест.

Объект построят рядом с улицей Космонавта Волкова, в пешей доступности от станций «Стрешнево» МЦД-2 и «Войковская» Замоскворецкой линии. Пока здесь находятся ветхие строения, сообщает mos.ru.

Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что скоро на участке появится бизнес-центр с наземным паркингом, в котором откроются магазины, фитнес-центры, заведения общепита и офисы.

Суммарная площадь недвижимости будет достигать 68 тысяч квадратных метров. Зона вокруг нового строения будет обустроена, в данном районе появятся новые дороги.

Согласно действию программы комплексного развития территорий ведется постройка многофункциональных городских кварталов на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков. Здесь прокладываются дороги, возводятся современное жилье и сопутствующая ему инфраструктура. На данный момент в столице на этапе разработки и воплощения в жизнь находятся 236 инициатив программы КРТ суммарной площадью свыше 3,1 тысячи гектаров. Ведение такой деятельности инициировано согласно поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

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