Ефимов: Деловое пространство в Войковском районе начнет работать по программе КРТ

Он рассказал, что современное деловое пространство по проекту КРТ появится недалеко от Ленинградского шоссе. Вложения оцениваются в 13,27 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 730 миллионов рублей. После запуска проекта здесь будет создано около 1,7 тысячи рабочих мест.