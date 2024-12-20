Фура насмерть сбила пешехода-нарушителя в Ростовской области

ДТП произошло днем 19 декабря на автодороге «Азов-Александровка-Староминская» недалеко от села Александровка. По предварительным данным, 44-летний водитель фуры Renault Premium с полуприцепом Narko на скорости наехал на пожилого мужчину, который решил не доходить до пешеходного перехода и перебежать проезжую часть по неразрешенной зоне.