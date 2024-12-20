Фура насмерть сбила пешехода-нарушителя в Ростовской области

Posted 20 декабря, 13:01
Published 20 декабря, 13:01
Modified 20 декабря, 13:03
Updated 20 декабря, 13:03
ДТП произошло днем 19 декабря на автодороге «Азов-Александровка-Староминская» недалеко от села Александровка. По предварительным данным, 44-летний водитель фуры Renault Premium с полуприцепом Narko на скорости наехал на пожилого мужчину, который решил не доходить до пешеходного перехода и перебежать проезжую часть по неразрешенной зоне.
В результате аварии, 65-летний пешеход получил серьезные травмы. Врачи не успели оказать помощь пенсионеру, он скончался на месте происшествия. Полицейские устанавливают все делали ДТП и призывают пешеходов не пренебрегать требованиями ПДД.
Ранее фуру занесло на заснеженной трассе в смертельном ДТП в Ростовской области.