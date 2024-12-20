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Posted 20 декабря, 13:01

Published 20 декабря, 13:01

Modified 20 декабря, 13:03

Updated 20 декабря, 13:03

Пешеход-нарушитель погиб под колесами фуры в Ростовской области

Фура насмерть сбила пешехода-нарушителя в Ростовской области

20 декабря 2024, 13:01
Фото: 1MI. Пешеход-нарушитель погиб под колесами фуры в Ростовской области
В Ростовской области крупнотоннажный грузовой автомобиль переехал пешехода, перебегающего дорогу в неположенном месте, информирует региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло днем 19 декабря на автодороге «Азов-Александровка-Староминская» недалеко от села Александровка. По предварительным данным, 44-летний водитель фуры Renault Premium с полуприцепом Narko на скорости наехал на пожилого мужчину, который решил не доходить до пешеходного перехода и перебежать проезжую часть по неразрешенной зоне.

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В результате аварии, 65-летний пешеход получил серьезные травмы. Врачи не успели оказать помощь пенсионеру, он скончался на месте происшествия. Полицейские устанавливают все делали ДТП и призывают пешеходов не пренебрегать требованиями ПДД.

Ранее фуру занесло на заснеженной трассе в смертельном ДТП в Ростовской области.

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