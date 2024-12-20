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Posted 20 декабря, 20:36

Published 20 декабря, 20:36

Modified 20 декабря, 20:38

Updated 20 декабря, 20:38

Генконсульство Румынии закрыли в Ростове-на-Дону

Генконсульство Румынии закрыли в Ростове-на-Дону

20 декабря 2024, 20:36
Фото: yandex.ru/maps. Генконсульство Румынии закрыли в Ростове-на-Дону
МИД РФ сообщил о прекращении действия соглашения о генеральном консульстве Румынии в Ростове-на-Дону.

В сообщении ведомства сказано, что с 15 декабря прекращает свое действие документ, подписанный между правительствами России и Румынии о создании консульского представительства в Ростове-на-Дону.

Информация об этом опубликована на сайте, где официально публикуются правовые акты. Причины для прекращения действия соглашения не раскрыты.

В Ростове-на-Дону закроют генконсульство Румынии в ответ на действия Бухареста
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Однако, как двумя месяцами ранее сообщала представитель МИД РФ Мария Захарова, закрытие Генконсульства Румынии — это ответ России на недружественные действия Бухареста.

Напомним, что консульский офис находился на улице Закруткина, в районе 7-й линии. В настоящее время, по данным сервиса «Яндекс. Карты», Генеральное консульство Румынии в Ростове больше не работает.

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#Политика#Общество#Ростов-на-Дону#Евросоюз#Мария Захарова#Генконсульство#Румыния
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