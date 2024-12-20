Генконсульство Румынии закрыли в Ростове-на-Дону

Posted 20 декабря, 20:36
Published 20 декабря, 20:36
Modified 20 декабря, 20:38
Updated 20 декабря, 20:38
В сообщении ведомства сказано, что с 15 декабря прекращает свое действие документ, подписанный между правительствами России и Румынии о создании консульского представительства в Ростове-на-Дону.
Информация об этом опубликована на сайте, где официально публикуются правовые акты. Причины для прекращения действия соглашения не раскрыты.
Однако, как двумя месяцами ранее сообщала представитель МИД РФ Мария Захарова, закрытие Генконсульства Румынии — это ответ России на недружественные действия Бухареста.
Напомним, что консульский офис находился на улице Закруткина, в районе 7-й линии. В настоящее время, по данным сервиса «Яндекс. Карты», Генеральное консульство Румынии в Ростове больше не работает.