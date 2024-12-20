Гидрометцентр назвал уровень радиации в Ростовской области в декабре

Posted 20 декабря, 17:40
Published 20 декабря, 17:40
Modified 20 декабря, 17:40
Updated 20 декабря, 17:40
Согласно обновленным данным ведомства на 20 декабря, в ЮФО мощность гамма-излучения варьируется от 0,09 до 0,16 микрозиверт в час.
В Ростовской области этот показатель равен 0,11 — 0,16 микрозиверт в час. Из числовых значений следует, что сила излучения радиации соответствует норме.
Напомним, что в донском регионе планируют построить новую АЭС, а точнее два энергоблока для нее. Предприятие хотят пустить в эксплуатацию уже в 2039 году. Однако на данный момент неизвестно, где именно станция будет располагаться. Подробнее о датах строительства и особенностях АЭС в материале RostovGazeta.