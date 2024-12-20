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Posted 20 декабря, 17:40

Published 20 декабря, 17:40

Modified 20 декабря, 17:40

Updated 20 декабря, 17:40

Гидрометцентр назвал уровень радиации в Ростовской области в декабре

Гидрометцентр назвал уровень радиации в Ростовской области в декабре

20 декабря 2024, 17:40
Фото: Изображение Midjourney. Гидрометцентр назвал уровень радиации в Ростовской области в декабре
Сотрудники Гидрометцентра рассказали, что на территории ЮФО радиационный фон держится на уровне естественного. Сведения опубликованы на сайте Северо-Кавказского управления по мониторингу окружающей среды.

Согласно обновленным данным ведомства на 20 декабря, в ЮФО мощность гамма-излучения варьируется от 0,09 до 0,16 микрозиверт в час.

В Ростовской области этот показатель равен 0,11 — 0,16 микрозиверт в час. Из числовых значений следует, что сила излучения радиации соответствует норме.

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Напомним, что в донском регионе планируют построить новую АЭС, а точнее два энергоблока для нее. Предприятие хотят пустить в эксплуатацию уже в 2039 году. Однако на данный момент неизвестно, где именно станция будет располагаться. Подробнее о датах строительства и особенностях АЭС в материале RostovGazeta.

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