Гидрометцентр назвал уровень радиации в Ростовской области в декабре

Напомним, что в донском регионе планируют построить новую АЭС, а точнее два энергоблока для нее. Предприятие хотят пустить в эксплуатацию уже в 2039 году. Однако на данный момент неизвестно, где именно станция будет располагаться. Подробнее о датах строительства и особенностях АЭС в материале RostovGazeta.