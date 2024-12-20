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Posted 20 декабря, 06:12

Published 20 декабря, 06:12

Modified 20 декабря, 06:23

Updated 20 декабря, 06:23

Грузовики покидают центр: как новые штрафы разгрузят городские дороги от пробок

Совет Федерации значительно увеличит штраф, который поможет разгрузить Ростов от фур

20 декабря 2024, 06:12
Фото: Шедеврум. Грузовики покидают центр: как новые штрафы разгрузят городские дороги от пробок

Штрафы для фур увеличат в десять раз за проезд по Ростову

В 10 раз может увеличиться штраф для водителей фур, проигнорировавших знак о запрете движения грузовых авто. Соответствующий законопроект о повышении штрафов ПДД планируют рассмотреть в Совете Федерации 20 декабря.

Нововведения собираются ввести с 1 января 2025 года. Согласно им, водителям фур придется заплатить 5000 рублей за проезд там, где это запрещено грузовикам. А в случае повторного нарушения сумма увеличится вдвое — до 10 тысяч рублей.

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До конца 2024 года штраф за такое нарушение ПДД предусмотрен в размере 500 рублей. Увеличенная в 10 раз сумма поможет повысить безопасность и комфорт дорожного движения. Водителям грузовиков будет невыгодно ездить через города.

В Ростове-на-Дону, например, уже не первый год стараются вывести транзитный транспорт за пределы города. Для этого строится Ростовское кольцо, предполагающее объезд донской столицы. А вот на многих улицах в самом городе проезд для большегрузов под запретом.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Транспорт#Безопасность#ПДД#Грузовики#Дорожное движение#Штрафы#Комфорт#Совет Федерации
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