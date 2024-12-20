Совет Федерации значительно увеличит штраф, который поможет разгрузить Ростов от фур

Posted 20 декабря, 06:12
Published 20 декабря, 06:12
Modified 20 декабря, 06:23
Updated 20 декабря, 06:23
Нововведения собираются ввести с 1 января 2025 года. Согласно им, водителям фур придется заплатить 5000 рублей за проезд там, где это запрещено грузовикам. А в случае повторного нарушения сумма увеличится вдвое — до 10 тысяч рублей.
До конца 2024 года штраф за такое нарушение ПДД предусмотрен в размере 500 рублей. Увеличенная в 10 раз сумма поможет повысить безопасность и комфорт дорожного движения. Водителям грузовиков будет невыгодно ездить через города.
В Ростове-на-Дону, например, уже не первый год стараются вывести транзитный транспорт за пределы города. Для этого строится Ростовское кольцо, предполагающее объезд донской столицы. А вот на многих улицах в самом городе проезд для большегрузов под запретом.