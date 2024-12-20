«Грузовики покидают центр»: почему рост штрафа для фур улучшит экологию Ростова

Posted 20 декабря, 05:56
Published 20 декабря, 05:56
Modified 20 декабря, 05:58
Updated 20 декабря, 05:58
Напомним, что размер штрафа за проезд большегрузов под запрещающий знак в Ростове, с нового года увеличится в десять раз — до пяти тысяч рублей. При повторном нарушении, сумма штрафа возрастет до 10-и тысяч рублей.
«Если в городе станет меньше фур, конечно же, это окажет хорошее влияние на экологию. Здесь нужен комплексный подход», — отмечает Алексей Лебедев.
Эколог подчеркивает, что парк большегрузных машин в Ростове сильно изношен. Запчасти постоянно дорожают. Из-за этого владельцы эксплуатируют транспорт до тех пор, пока он не развалится.
«Транспорт оказывает существенное влияние на экологию. Но посмотрите, какие у нас грязные дороги. С бордюров, которые ниже уровня газонов, стекает черная жижа на дороги. Здесь же носятся машины, поднимая в воздух всю грязь вместе с выхлопами. А мы, между прочим, этим дышим», — говорит собеседник.
Спикер отмечает, что переехал в Ростов из Ставрополя, где значительно чище.
«Я поразился — в Ростове не следят даже за газонами. Ощущение разрухи здесь не покидает. Надежда лишь на то, что врио губернатора обратит внимание на экологию в Ростовской области и займется этой важной задачей», — резюмирует эксперт.