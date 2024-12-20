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Posted 20 декабря, 05:56

Published 20 декабря, 05:56

Modified 20 декабря, 05:58

Updated 20 декабря, 05:58

«Грузовики покидают Ростов»: почему рост штрафа для большегрузов не скажется на экологии

«Грузовики покидают центр»: почему рост штрафа для фур улучшит экологию Ростова

20 декабря 2024, 05:56
Фото: 1MI. «Грузовики покидают Ростов»: почему рост штрафа для большегрузов не скажется на экологии

Эколог рассказал, почему рост штрафа для фур улучшит экологию Ростова-на-Дону

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Эксклюзив
Эколог Алексей Лебедев сообщил RostovGazeta, что крупные большегрузы с мощным двигателем и большим потреблением бензина и солярки оказывают пагубное влияние на экологию Ростова. Однако десятикратное увеличение штрафа за проезд фур по городу вряд ли способно сильно улучшить ситуацию.

Напомним, что размер штрафа за проезд большегрузов под запрещающий знак в Ростове, с нового года увеличится в десять раз — до пяти тысяч рублей. При повторном нарушении, сумма штрафа возрастет до 10-и тысяч рублей.

«Если в городе станет меньше фур, конечно же, это окажет хорошее влияние на экологию. Здесь нужен комплексный подход», — отмечает Алексей Лебедев.
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Эколог подчеркивает, что парк большегрузных машин в Ростове сильно изношен. Запчасти постоянно дорожают. Из-за этого владельцы эксплуатируют транспорт до тех пор, пока он не развалится.

«Транспорт оказывает существенное влияние на экологию. Но посмотрите, какие у нас грязные дороги. С бордюров, которые ниже уровня газонов, стекает черная жижа на дороги. Здесь же носятся машины, поднимая в воздух всю грязь вместе с выхлопами. А мы, между прочим, этим дышим», — говорит собеседник.

Спикер отмечает, что переехал в Ростов из Ставрополя, где значительно чище.

«Я поразился — в Ростове не следят даже за газонами. Ощущение разрухи здесь не покидает. Надежда лишь на то, что врио губернатора обратит внимание на экологию в Ростовской области и займется этой важной задачей», — резюмирует эксперт.
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