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Posted 20 декабря, 12:58

Published 20 декабря, 12:58

Modified 20 декабря, 13:00

Updated 20 декабря, 13:00

Кафе Wasabi временно закрыли в Батайске из-за кишечной инфекции

Кафе Wasabi временно закрыли в Батайске из-за кишечной инфекции

20 декабря 2024, 12:58
Фото: Владмила З./Яндекс. Карты. Кафе Wasabi временно закрыли в Батайске из-за кишечной инфекции
Роспотребнадзор Ростовской области приостановил деятельность предприятия общественного питания Wasabi в Батайске из-за грубых нарушений санитарных правил, приведших к образованию кишечной инфекции, сообщает региональное управление ведомства.

Сотрудники Роспотребнадзора Ростовской области провели санитарно-эпидемиологические расследования в кафе Wasabi по улице Кирова в Батайске. Специалисты выявили различные грубые нарушения требований СанПиН, которые привели к возникновению очага кишечной инфекции.

Теперь из-за нарушений общепит обязан приостановить свою деятельность.

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Примечательно, что предприятие также имеет свои филиалы в Таганроге, Ростове-на-Дону, Шахтах и других городах донского региона. Оно специализируется на приготовлении суши, роллов и пиццы.

Ранее суши-бар в Шахтах закрыли из-за появления очага опасной норовирусной инфекции, которая без должного лечения может привести к летальному исходу.

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#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#Батайск#Общепит#Кафе#Еда#Нарушения#Кишечная инфекция#Суши#Санитарные условия
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