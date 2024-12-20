Кафе Wasabi временно закрыли в Батайске из-за кишечной инфекции

Posted 20 декабря, 12:58
Published 20 декабря, 12:58
Modified 20 декабря, 13:00
Updated 20 декабря, 13:00
Сотрудники Роспотребнадзора Ростовской области провели санитарно-эпидемиологические расследования в кафе Wasabi по улице Кирова в Батайске. Специалисты выявили различные грубые нарушения требований СанПиН, которые привели к возникновению очага кишечной инфекции.
Теперь из-за нарушений общепит обязан приостановить свою деятельность.
Примечательно, что предприятие также имеет свои филиалы в Таганроге, Ростове-на-Дону, Шахтах и других городах донского региона. Оно специализируется на приготовлении суши, роллов и пиццы.
Ранее суши-бар в Шахтах закрыли из-за появления очага опасной норовирусной инфекции, которая без должного лечения может привести к летальному исходу.