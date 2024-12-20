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Posted 20 декабря, 11:07

Published 20 декабря, 11:07

Modified 20 декабря, 11:09

Updated 20 декабря, 11:09

В Ростове изменят правила размещения ларьков

Ларьки в Ростове-на-Дону разрешат ставить только через аукционы

20 декабря 2024, 11:07
Фото: rostov-gorod.ru. В Ростове изменят правила размещения ларьков
Власти Ростова намерены изменить правила предоставления разрешений на размещение нестационарных торговых объектов. Проект соответствующего постановления опубликован на сайте администрации.

Согласно документу, право на установку ларьков и других НТО власти намерены выдавать по итогам аукциона в электронной форме. В настоящее время бизнес получает разрешения через конкурс.

Аукцион будет проводиться в электронной форме для предпринимателей, которые хотят получить право заключения договора на размещение своего НТО в Ростове-на-Дону.

Сообщается, что победителем признается владелец, который предложит наивысшую цену. Также собственник может выиграть в том случае, если он является единственным участником аукциона.

Связанные с экс-начальником Управления торговли Ростова ларёчники вернут 39 млн
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В сравнении с аукционом, конкурсная процедура более сложная, поскольку определяет получателя разрешения по ряду критериев и требует подготовки более обширного списка документов.

Ранее УФАС Ростова потребовало от ларечников, связанных с бывшим начальником Управления торговли, вернуть в казну 39 миллионов рублей.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Торговля#Незаконные ларьки#Аукцион#Ростов#Управление торговли#Торговые точки
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