Ларьки в Ростове-на-Дону разрешат ставить только через аукционы

Posted 20 декабря, 11:07
Published 20 декабря, 11:07
Modified 20 декабря, 11:09
Updated 20 декабря, 11:09
Согласно документу, право на установку ларьков и других НТО власти намерены выдавать по итогам аукциона в электронной форме. В настоящее время бизнес получает разрешения через конкурс.
Аукцион будет проводиться в электронной форме для предпринимателей, которые хотят получить право заключения договора на размещение своего НТО в Ростове-на-Дону.
Сообщается, что победителем признается владелец, который предложит наивысшую цену. Также собственник может выиграть в том случае, если он является единственным участником аукциона.
В сравнении с аукционом, конкурсная процедура более сложная, поскольку определяет получателя разрешения по ряду критериев и требует подготовки более обширного списка документов.
Ранее УФАС Ростова потребовало от ларечников, связанных с бывшим начальником Управления торговли, вернуть в казну 39 миллионов рублей.