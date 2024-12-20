Логвиненко сообщил о воздушной опасности в Ростове-на-Дону ночью 21 декабря

В этот период ростовчанам также нужно быть максимально бдительными. Если в городе заработают сирены экстренного оповещения, то всем жителям Ростова-на-Дону рекомендуется укрыться в бомбоубежище. Если такой возможности нет, то следует найти комнату без окон, но с несущей стеной и спрятаться там.