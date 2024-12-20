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Posted 20 декабря, 17:55

Published 20 декабря, 17:55

Modified 20 декабря, 17:57

Updated 20 декабря, 17:57

Логвиненко сообщил о воздушной опасности в Ростове-на-Дону ночью 21 декабря

Логвиненко сообщил о воздушной опасности в Ростове-на-Дону ночью 21 декабря

20 декабря 2024, 17:55
Фото: 1MI. Логвиненко сообщил о воздушной опасности в Ростове-на-Дону ночью 21 декабря
В Ростове-на-Дону введен режим повышенной готовности из-за высокой вероятности воздушной опасности, информирует глава администрации города Алексей Логвиненко.

Так, с 18.30 мск 20 декабря до 10.00 мск 21 декабря все силы РСЧС Ростова-на-Дону будут переведены в режим экстренного реагирования в связи с повышением уровня воздушной опасности.

В этот период ростовчанам также нужно быть максимально бдительными. Если в городе заработают сирены экстренного оповещения, то всем жителям Ростова-на-Дону рекомендуется укрыться в бомбоубежище. Если такой возможности нет, то следует найти комнату без окон, но с несущей стеной и спрятаться там.

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Жители Ростова-на-Дону начали переживать о том, что не услышат вой системы: «На вертолетном поле на Западном сирены вообще не слышно».

«На Коммунистической тоже не слышно», — пишет пользователь.

«Может они и исправны, но их не слышно», — добавил подписчик.

Ранее глава Таганрога Камбулова объяснила, почему не сработала сирена во время атаки.

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