Минобороны ответило на ракетный удар по Ростовской области, а жителей лишили роллов

Posted 20 декабря, 16:59
Published 20 декабря, 16:59
Modified 20 декабря, 17:01
Updated 20 декабря, 17:01
Роспотребнадзор Ростовской области провел санитарно-эпидемиологические расследования в кафе Wasabi в Батайске. Проверка выявила многочисленные грубые нарушения санитарных норм и очаг возникновения кишечной инфекции.
Предприятие, расположенное по улице Кирова, приостановило свою деятельность. Однако точки в других городах региона продолжают работать. Отметим, что кафе специализируется на приготовлении пиццы, суши и роллов.
Ночью 20 декабря произошло возгорание склада с электрооборудованием, который находится на улице Красноводской, 8/7 в Ростове-на-Дону. Пламя быстро распространилось и в считанные минуты охватило все три этажа здания.
Пожар был настолько сильным, что его было видно на расстоянии нескольких километров. Едкий запах гари и дыма почувствовали очевидцы и вызвали спасателей. Полностью возгорание удалось потушить только к утру. В общей сложности склад полыхал больше восьми часов.
Горожане, живущие рядом с местом происшествия, рассказали, что все это время было невозможно дышать из-за запаха жженого пластика.
Днем 18 декабря Ростовская область подверглась ракетной атаке. Противник обстрелял Каменск-Шахтинский шестью американскими и четырьмя британскими ракетами. Девять из них были сбиты, а одна ракета Storm Shadow отклонилась от цели. В результате пострадала хозяйственная постройка на территории комбината «Каменский». Также обломки снарядов спровоцировали пожар в частном доме хутора Малая Каменка и выбили стекла в другом здании.
20 декабря Минобороны России сделало заявление об ответном ударе. По информации ведомства, ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по пункту управления СБУ. Так же под атаку попали позиции зенитного комплекса Patriot и киевское конструкторское бюро «Луч».