Минобороны ответило на ракетный удар по Ростовской области, а жителей лишили роллов

Днем 18 декабря Ростовская область подверглась ракетной атаке. Противник обстрелял Каменск-Шахтинский шестью американскими и четырьмя британскими ракетами. Девять из них были сбиты, а одна ракета Storm Shadow отклонилась от цели. В результате пострадала хозяйственная постройка на территории комбината «Каменский». Также обломки снарядов спровоцировали пожар в частном доме хутора Малая Каменка и выбили стекла в другом здании.