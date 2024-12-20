Новый рекорд: цены на бензин в Ростовской области выросли почти до 79 рублей за литр

Posted 20 декабря, 17:06
Published 20 декабря, 17:06
Modified 20 декабря, 17:08
Updated 20 декабря, 17:08
Согласно данным мониторинга, за вторую неделю декабря в регионе стоимость автомобильного бензина в среднем выросла на 32 копейки до 61,84 рубля. За это время ценник на горючее марки АИ-92 в среднем подскочил до 55,57 рубля. Это на 25 копеек больше по сравнению с прошлой неделей.
Один литр топлива АИ-95 теперь в среднем обойдется в 61,80 рубля, что на 28 копеек выше предыдущей цены. Средняя стоимость бензина АИ-98 и выше также выросла, но уже на 59 копеек. Теперь его можно приобрести за 78,74 рубля.
Дизельное топливо можно в среднем купить за 65,34 рубля. Это на 41 копейку больше, чем неделей ранее.
Отметим, что средняя стоимость автобензина в ЮФО почти достигла 63 рублей.
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