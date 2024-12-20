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Posted 20 декабря, 17:06

Published 20 декабря, 17:06

Modified 20 декабря, 17:08

Updated 20 декабря, 17:08

За неделю цены на автомобильный бензин резко выросли в Ростовской области

Новый рекорд: цены на бензин в Ростовской области выросли почти до 79 рублей за литр

20 декабря 2024, 17:06
Фото: 1MI. За неделю цены на автомобильный бензин резко выросли в Ростовской области

Цены на бензин в Ростовской области выросли почти до 79 рублей за литр

С 10 по 16 декабря в Ростовской области потребительские цены на нефтепродукты значительно выросли, информирует Росстат.

Согласно данным мониторинга, за вторую неделю декабря в регионе стоимость автомобильного бензина в среднем выросла на 32 копейки до 61,84 рубля. За это время ценник на горючее марки АИ-92 в среднем подскочил до 55,57 рубля. Это на 25 копеек больше по сравнению с прошлой неделей.

Один литр топлива АИ-95 теперь в среднем обойдется в 61,80 рубля, что на 28 копеек выше предыдущей цены. Средняя стоимость бензина АИ-98 и выше также выросла, но уже на 59 копеек. Теперь его можно приобрести за 78,74 рубля.

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Дизельное топливо можно в среднем купить за 65,34 рубля. Это на 41 копейку больше, чем неделей ранее.

Отметим, что средняя стоимость автобензина в ЮФО почти достигла 63 рублей.

До этого RostovGazeta рассказала, что в донской столице цены на рыбные консервы могут взлететь перед новогодними праздниками

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