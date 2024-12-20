Новый рекорд: цены на бензин в Ростовской области выросли почти до 79 рублей за литр

Согласно данным мониторинга, за вторую неделю декабря в регионе стоимость автомобильного бензина в среднем выросла на 32 копейки до 61,84 рубля. За это время ценник на горючее марки АИ-92 в среднем подскочил до 55,57 рубля. Это на 25 копеек больше по сравнению с прошлой неделей.