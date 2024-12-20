Отделение банка у ТЦ «Горизонт» в Ростове пытались поджечь при помощи фейерверка

Posted 20 декабря, 14:13
Published 20 декабря, 14:13
Modified 20 декабря, 14:15
Updated 20 декабря, 14:15
ЧП произошло днем 20 декабря на улице Михаила Нагибина в Ростове-на-Дону. Злоумышленник кинул в банковское помещение горящий фейерверк. На кадрах видно, что все отделение заполнилось белым дымом. Сотрудники банка открыли дверь, чтобы хоть немного проветрить помещение.
По словам очевидцев, люди вызвали спасателей, чтобы потушить фейерверк и предотвратить возможный пожар.
В полиции проинформировали, что в Отдел № 1 Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина около одного из зданий оставил фейерверк и поджег его. В результате происшествия никто не пострадал.
«В кратчайшие сроки подозреваемый был задержан благодаря сотрудничеству Службы безопасности банка и правоохранительных органов. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будут установлены все обстоятельства и принято решение в соответствии с законодательством», — сказано в сообщении.
Ранее RostovGazeta рассказала, что ростовчане стали массово запускать фейерверки после запрета губернатора.