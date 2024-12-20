Почти 65% жителей Ростовской области имеют лишний вес

Posted 20 декабря, 16:36
Published 20 декабря, 16:36
Modified 20 декабря, 16:38
Updated 20 декабря, 16:38
Аналитики подсчитали, сколько человек старше 19 лет страдают от лишнего веса в России. Так, в 2023 году в стране насчитывалось примерно 71,7 миллиона человек «в теле». Если говорить о Ростовской области, то здесь проживает около 2,1 миллиона тучных людей. Это 63,8% от общего числа населения региона. За пять лет показатели уменьшились только на 2,3%.
Отметим, что чаще всего по России лишний вес имеют мужчины и люди в возрасте от 40 до 79 лет. В 2023 году нормальный вес был у 30,9% мужчин и 39,4% женщин, а избыточный — у 68,4% и 57,9% соответственно.
Ранее RostovGazeta рассказала, что с начала года в Ростовской области открылось более 40 кафе и ресторанов.