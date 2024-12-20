Почти 65% жителей Ростовской области имеют лишний вес

Аналитики подсчитали, сколько человек старше 19 лет страдают от лишнего веса в России. Так, в 2023 году в стране насчитывалось примерно 71,7 миллиона человек «в теле». Если говорить о Ростовской области, то здесь проживает около 2,1 миллиона тучных людей. Это 63,8% от общего числа населения региона. За пять лет показатели уменьшились только на 2,3%.