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Posted 20 декабря, 16:36

Published 20 декабря, 16:36

Modified 20 декабря, 16:38

Updated 20 декабря, 16:38

Минимум 2,1 миллиона жителей Ростовской области имеют лишний вес

Почти 65% жителей Ростовской области имеют лишний вес

20 декабря 2024, 16:36
Фото: Изображение Midjourney. Минимум 2,1 миллиона жителей Ростовской области имеют лишний вес
По итогам 2023 года вес почти 64% жителей Ростовской области превышает нормальные показатели. Всего в регионе насчитывается 2,1 миллиона человек «в теле», сообщает сервис Finexpertiza.

Аналитики подсчитали, сколько человек старше 19 лет страдают от лишнего веса в России. Так, в 2023 году в стране насчитывалось примерно 71,7 миллиона человек «в теле». Если говорить о Ростовской области, то здесь проживает около 2,1 миллиона тучных людей. Это 63,8% от общего числа населения региона. За пять лет показатели уменьшились только на 2,3%.

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Отметим, что чаще всего по России лишний вес имеют мужчины и люди в возрасте от 40 до 79 лет. В 2023 году нормальный вес был у 30,9% мужчин и 39,4% женщин, а избыточный — у 68,4% и 57,9% соответственно.

Ранее RostovGazeta рассказала, что с начала года в Ростовской области открылось более 40 кафе и ресторанов.

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