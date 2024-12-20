Под Ростовом завершился ремонт бесплатного участка М-4 «Дон»

Posted 20 декабря, 10:58
Published 20 декабря, 10:58
Modified 20 декабря, 11:00
Updated 20 декабря, 11:00
Ремонт завершили на альтернативе платному участку — обход Аксая на М-4 «Дон». Речь идет о ремонте двух путепроводах и участке дороги, протяжённостью 17 км. Дорожники заменили покрытие, укрепили обочины и нанесли разметку.
Путепроводы расположены на 1056 километре и 1060 километре трассы М-4 «Дон». Это позволит увеличить пропускную способность дороги в районе Ростова-на-Дону. При этом ремонт выполнялся в стеснённых условиях, так как под путепроводами находится проезжая часть.
Уточняется, что работа над тремя объектами велась круглосуточно и поэтапно: сначала на правой части сооружений, а затем — на левой. Таким образом ремонт не стал помехой для проезда автомобилей. Сегодня все полосы уже открыли для водителей.