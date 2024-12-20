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Posted 20 декабря, 10:58

Published 20 декабря, 10:58

Modified 20 декабря, 11:00

Updated 20 декабря, 11:00

В Ростовской области завершили ремонт на трех объектах М-4 «Дон»

Под Ростовом завершился ремонт бесплатного участка М-4 «Дон»

20 декабря 2024, 10:58
Фото: ГК «Автодор». В Ростовской области завершили ремонт на трех объектах М-4 «Дон»
На альтернативном направлении М-4 «Дон» Ростовской области починили два путепровода и участок дороги. Информацию об этом сообщила пресс-служба «Автодора».

Ремонт завершили на альтернативе платному участку — обход Аксая на М-4 «Дон». Речь идет о ремонте двух путепроводах и участке дороги, протяжённостью 17 км. Дорожники заменили покрытие, укрепили обочины и нанесли разметку.

Путепроводы расположены на 1056 километре и 1060 километре трассы М-4 «Дон». Это позволит увеличить пропускную способность дороги в районе Ростова-на-Дону. При этом ремонт выполнялся в стеснённых условиях, так как под путепроводами находится проезжая часть.

Уточняется, что работа над тремя объектами велась круглосуточно и поэтапно: сначала на правой части сооружений, а затем — на левой. Таким образом ремонт не стал помехой для проезда автомобилей. Сегодня все полосы уже открыли для водителей.

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Фото: ГК «Автодор»

Ранее стало известно о новых ограничениях скорости на трассе M-4 «Дон».

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#Милана Белкина#Общество#Ростов-на-Дону#Дорога#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Дороги#М-4
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