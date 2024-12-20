Поджигателя администрации в Ростовской области нашли мертвым в СИЗО

Posted 20 декабря, 06:45
Published 20 декабря, 06:45
Modified 20 декабря, 06:47
Updated 20 декабря, 06:47
По информации Life со ссылкой на telegram-канал SHOT, тело Романа Шведова без признаков жизни обнаружили во время обеденного обхода. Известно, что мужчина находился в одиночной камере.
Происшествие, из-за которого 39-летний мужчина оказался на скамье подсудимых, случилось в конце сентября 2022 года. По версии следствия, именно он забросил бутылку с зажигательной смесью в окно администрации Зимовниковского района.
Вскоре его задержали и не дали уничтожить улики. Оперативники заявили, что мужчина хотел дестабилизировать работу органов власти и выразить протест в отношении СВО и частичной мобилизации.
Южный окружной военный суд 18 декабря 2024 года приговорил Шведова к 16 годам лишения свободы по статье о террористическом акте. Сторона защиты дважды пыталась обжаловать приговор, чтобы смягчить его, но оба раза получала отказ. Вероятно, осужденный не смог смириться с таким большим сроком.