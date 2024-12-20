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Posted 20 декабря, 06:45

Published 20 декабря, 06:45

Modified 20 декабря, 06:47

Updated 20 декабря, 06:47

Поджигателя администрации в Ростовской области нашли мертвым в СИЗО

Поджигателя администрации в Ростовской области нашли мертвым в СИЗО

20 декабря 2024, 06:45
Фото: Unsplash. Поджигателя администрации в Ростовской области нашли мертвым в СИЗО
СМИ сообщают о гибели поджигателя администрации Зимовниковского района в Ростовской области. Тело мужчины нашли в следственном изоляторе через несколько часов после оглашения приговора.

По информации Life со ссылкой на telegram-канал SHOT, тело Романа Шведова без признаков жизни обнаружили во время обеденного обхода. Известно, что мужчина находился в одиночной камере.

Происшествие, из-за которого 39-летний мужчина оказался на скамье подсудимых, случилось в конце сентября 2022 года. По версии следствия, именно он забросил бутылку с зажигательной смесью в окно администрации Зимовниковского района.

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Вскоре его задержали и не дали уничтожить улики. Оперативники заявили, что мужчина хотел дестабилизировать работу органов власти и выразить протест в отношении СВО и частичной мобилизации.

Южный окружной военный суд 18 декабря 2024 года приговорил Шведова к 16 годам лишения свободы по статье о террористическом акте. Сторона защиты дважды пыталась обжаловать приговор, чтобы смягчить его, но оба раза получала отказ. Вероятно, осужденный не смог смириться с таким большим сроком.

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