Поджигателя администрации в Ростовской области нашли мертвым в СИЗО

Южный окружной военный суд 18 декабря 2024 года приговорил Шведова к 16 годам лишения свободы по статье о террористическом акте. Сторона защиты дважды пыталась обжаловать приговор, чтобы смягчить его, но оба раза получала отказ. Вероятно, осужденный не смог смириться с таким большим сроком.