Полицейские из Москвы проверят УЭБиПК в Ростове после ареста полковника МВД

Posted 20 декабря, 12:14
Published 20 декабря, 12:14
Modified 20 декабря, 12:16
Updated 20 декабря, 12:16
Согласно имеющейся информации, поездку организовали из-за громкого ареста полковника ГУ МВД Сергея Глазырина.
Как рассказывалось ранее, борец с коррупцией подозревается в превышении должностных полномочий. Предполагается, что Глазырин провел проверку, чтобы склонить хозяйствующий субъект и сделать его контрагентом организаций его знакомых.
Информация о проверке официально не подтверждена.
Ранее у Глазырина прошли обыки, в ходе которых нашли арсенал оружия и деньги, спрятанные в автомобильных покрышках.
Ранее врио губернатора донского региона уволил главу Минтранса, который сейчас находится за решеткой.