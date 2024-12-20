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Posted 20 декабря, 12:14

Published 20 декабря, 12:14

Modified 20 декабря, 12:16

Updated 20 декабря, 12:16

В Ростов приедут полицейские из Москвы, чтобы проверить борцов с коррупцией

Полицейские из Москвы проверят УЭБиПК в Ростове после ареста полковника МВД

20 декабря 2024, 12:14
Фото: 1MI. В Ростов приедут полицейские из Москвы, чтобы проверить борцов с коррупцией
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России приедут в Ростов-на-Дону, чтобы проверить УЭБиПК. Об этом сообщает 1RND, ссылаясь на источник в силовом ведомстве региона.

Согласно имеющейся информации, поездку организовали из-за громкого ареста полковника ГУ МВД Сергея Глазырина.

Как рассказывалось ранее, борец с коррупцией подозревается в превышении должностных полномочий. Предполагается, что Глазырин провел проверку, чтобы склонить хозяйствующий субъект и сделать его контрагентом организаций его знакомых.

Информация о проверке официально не подтверждена.

Ранее у Глазырина прошли обыки, в ходе которых нашли арсенал оружия и деньги, спрятанные в автомобильных покрышках.

Полковника ГУ МВД Сергея Глазырина арестовали в Ростове-на-Дону
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Ранее врио губернатора донского региона уволил главу Минтранса, который сейчас находится за решеткой.

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